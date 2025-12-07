Gençlerbirliği, Karagümrük'ü 3-0 Yendi

(ANKARA)-Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği evinde Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, Mısırlı.Com.Tr. Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Eryaman Stadyumu'nda saat 14.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetti.

Ev sahibi Gençlerbirliği 29. dakikada Oğulcan ÜlgÜn, 65. dakikada Sekou Koita ve 74. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun attığı golle Fatih Karagümrük karşısında 3-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Gençlebirliği sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.