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Gençlerbirliği'nin tesisleri dezenfekte edildi
6 saat önce
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'ne ait Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:48 Kaynak: AA
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'ne ait Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol okulu ve altyapı binası olan D blok, Hacettepe ile altyapı sporcularının yatılı olarak konakladığı C blok, Gençlerbirliği'nin hem idari hem de takım binalarının olduğu A ve B bloklarda, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.
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