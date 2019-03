Gençlere Yaptığımız Yatırım Büyüyerek Büyükçekmece'ye Döner"

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal Tepecik ve Dizdariye Mahalleleri'nde gençlerle bir araya geldi. Büyükçekmece'nin geleceğinde gençlere çok iş düştüğünü belirten Uysal, "Gençlere yaptığımız her yatırım daha da büyüyerek Büyükçekmece'ye döner" dedi.31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Büyükçekmece'de seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Mevlüt Uysal, Marin Park Sitesi sakinleriyle bir araya geldikten sonra Tepecik ve Dizdariye Mahalleleri'nde düzenlenen ' Söz Sizde' programlarıyla gençlerle buluştu. Uysal, gençler için hazırladığı projeleri anlattı."GENÇLERE YAPILAN YATIRIM ESKİMEZ"Büyükçekmece'nin geleceğinde gençlere çok iş düştüğünü belirten Başkan Mevlüt Uysal, "Biz, eğitimde ve gençlere yapılan hizmette pozitif ayrımcılık diyoruz. Niye pozitif ayrımcılık diyoruz? Çünkü biz kaldırım, park ve asfalt yapabiliriz ama onlar eskiyebilir. Gençlere yapılan yatırım eskimez büyüyerek devam eder. Gençlere yaptığımız her yatırım daha da büyüyerek Büyükçekmece'ye döner" diye konuştu."CUMHURBAŞKANIMIZ DA GENÇLİK KOLLARINDAN GELDİ"Gençlere sahip çıkılması gerektiğini sözlerine ekleyen Uysal, " AK Parti olarak, 17 yıldır iktidardaysak iki sebebi var. Bunlardan birincisi genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımızdaki liderlik ruhu, diğeri de gençlere sahip çıkılması. Cumhurbaşkanımız da gençlik kollarından gelen birisi. Çünkü gençse enerji var, gençse başarı var. Bir gencimizin elinden tuttuysak, biz biliyoruzki elimizi bırakmaz. Büyükçekmece'de sizler her halükarda daha fazla yaşayacaksınız. Aileleriniz memleketlerinden kopup buraya sizleri daha iyi yetiştirebilmek için geldi. Eğer biz sizin için bir şeyler yapıyorsak ve siz memnun kalıyorsanız ailelerinizde memnundur" dedi.Konuşmasına gençlerin kendilerini geliştirmesi gerektiğini vurgulayarak devam eden Uysal, "Büyükçekmece'yi 31 Mart Yerel Seçimleri'nde kazanacaksak bu sizlerin mücadelesiyle, kazandıktan sonra da Büyükçekmece'de kalıcı olacaksak bu da sizlerle olacak. Sizlere tavsiyem ne yapıyorsanız en iyisini yapmaya çalışın. Gençliğiniz süresince biz sizlerin yanında olacağız. Ama siz de kendinize sahip çıkın. Geleceğinize sahip çıkın. İyi işler yapın" dedi. - İstanbul