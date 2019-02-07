Son Dakika Haberleri: Gençlik Merkezi Müdürü Karataş, Okulları Ziyaret Etti

Gençlik Merkezi Müdürü Karataş, Okulları Ziyaret Etti

1 saat önce

Muş Gençlik Merkezi Müdürü Murat Karataş, "Gençlik Projeleri Destek Programı" kapsamında Malazgirt ilçesindeki okulları ziyaret etti.

Gençlik Merkezi Müdürü Karataş, Okulları Ziyaret Etti, System.String[]
Muş Gençlik Merkezi Müdürü Murat Karataş, "Gençlik Projeleri Destek Programı" kapsamında Malazgirt ilçesindeki okulları ziyaret etti.

Karataş, yaptığı açıklamada, merkez bünyesinde düzenlenecek yarışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla ilçeye geldiğini söyledi.

Öğrencilerin yarışmalara katılımlarını sağlamak için ilçede afiş dağıtıldığını belirten Karataş, " 'Ecdada mektup' temalı şiir yarışması hakkında okullarımızdaki öğrencileri bilgilendirdik. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verilecek." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:32 Kaynak: AA

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