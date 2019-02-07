Gençlik Merkezi Müdürü Karataş, Okulları Ziyaret Etti

Muş Gençlik Merkezi Müdürü Murat Karataş, "Gençlik Projeleri Destek Programı" kapsamında Malazgirt ilçesindeki okulları ziyaret etti.

Muş Gençlik Merkezi Müdürü Murat Karataş, "Gençlik Projeleri Destek Programı" kapsamında Malazgirt ilçesindeki okulları ziyaret etti.



Karataş, yaptığı açıklamada, merkez bünyesinde düzenlenecek yarışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla ilçeye geldiğini söyledi.



Öğrencilerin yarışmalara katılımlarını sağlamak için ilçede afiş dağıtıldığını belirten Karataş, " 'Ecdada mektup' temalı şiir yarışması hakkında okullarımızdaki öğrencileri bilgilendirdik. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verilecek." dedi.

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