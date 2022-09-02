Genelkurmay Başkanı Güler, NATO Askeri Komite Başkanı ile görüştü - Son Dakika
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Genelkurmay Başkanı Güler, NATO Askeri Komite Başkanı ile görüştü

02.09.2022 15:37
Genelkurmay Başkanı Güler, NATO Askeri Komite Başkanı ile görüştü

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede NATO'daki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.


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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Bauer ile görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Bauer ile görüştü
Kaynak: DHA

Yaşar Güler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genelkurmay Başkanı Güler, NATO Askeri Komite Başkanı ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Genelkurmay Başkanı Güler, NATO Askeri Komite Başkanı ile görüştü - Son Dakika
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