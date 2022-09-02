Genelkurmay Başkanlığı 'ndan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede NATO'daki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.

Kaynak: DHA

Yaşar Güler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Genelkurmay Başkanı Güler, NATO Askeri Komite Başkanı ile görüştü - Son Dakika

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