/geniş haber/ Esenler'de çatı alev alev yandı - Son Dakika
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/geniş haber/ Esenler'de çatı alev alev yandı

7 saat önce

ESENLER'de 6 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı.

/geniş haber/ Esenler'de çatı alev alev yandı, System.String[]

ESENLER'de 6 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı.

Yangın 17. 30 sıralarında Davutpaşa Mahallesi 58. Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çatıdan alevlerin yükseldiğini görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etmeye başladı. Apartmanda bulunan bazı kişiler de polis ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.


İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:32 Kaynak: DHA

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