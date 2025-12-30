George Clooney Fransız vatandaşı oldu - Son Dakika
George Clooney Fransız vatandaşı oldu

30.12.2025 15:25
George Clooney, ailesiyle birlikte Fransa vatandaşlığı aldı; çocuklarını Hollywood'dan uzak tutmak istiyor.

CNN'in Fransız kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ünlü aktör ve yönetmen Clooney, avukat eşi Amal Clooney ve ikiz çocukları Alexander ile Ella, Fransa vatandaşı oldu. George Clooney, aynı zamanda ABD vatandaşı olduğunu belirterek, şubatta New York Times'a yaptığı açıklamada, Lübnan kökenli İngiliz vatandaşı eşiyle İngiltere'de ve Kentucky'de ailelerinin yakınlarında evleri bulunmasına rağmen, asıl ikamet adreslerinin Fransa'daki bir çiftlik olduğunu söylemişti.

UZUN SÜREDİR AİLESİNİN MAHREMİYETİ İLE İLGİLİ ENDİŞE DUYDUĞUNU BELİRTİYORDU

Uzun süredir ailesinin mahremiyetiyle ilgili endişelerini dile getiren Clooney, 2021'de medyaya hitaben yazdığı açık mektupta çocuklarının yüzlerinin basında gösterilmemesi çağrısında bulunmuştu. Clooney, ekimde Esquire dergisine verdiği röportajda ise çocuklarını Los Angeles'ta, Hollywood kültürü içinde yetiştirmekten endişe duyduğunu, Fransa'da ise şöhretin pek önemsenmediğini ifade etmişti. Çocuklarının paparazilerden endişe duyarak dolaşmalarını istemediğini vurgulayan Clooney, başka birinin ünlü çocuklarıyla kıyaslanmalarını istemediğini dile getirmişti.

Kaynak: AA

George Clooney, Hollywood, Ünlüler, Magazin, Fransa, Sinema, Güncel

