Georgia'da Uçak Otoyola Acil İniş Yaptı

ABD'nin Georgia eyaletinde işlek bir otoyola acil iniş yapan tek motorlu bir uçağın 3 araca çarptığı ve 2 kişinin yaralanmasına yol açtığı bildirildi.

Gainesville polisinin yaptığı açıklamaya göre, Hawker Beechcraft BE-36 tipi tek motorlu uçak, eyaletin en büyük kenti Atlanta'nın 80 kilometre kuzeydoğusundaki Gainesville bölgesinde bir otoyola acil iniş yaptı.

İşlek "Browns Bridge" otoyoluna "motor sorunları" nedeniyle acil iniş yapan uçak, 3 araca çarptı ve 2 kişinin yaralanmasına yol açtı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Uçağın çarptığı araçlardan birinin yakıt deposu yerinden fırladı.

Uçağın pilotu Thomas Rogers, olay sonrası basına yaptığı açıklamada, "Gainesville'den kalkış yaparken motorumuz arızalandı. Süzülerek geri dönmeye çalıştık, her şeyi kurallara göre yaptık ancak ne kadar uzakta olduğumuzu fark edince geri dönemeyeceğimizi anladık ve yola indik." dedi.