Gerçek kuyumcuda ortaya çıktı: Az kalsın dolandırıcıya 257 bin lirasını kaptırıyordu - Son Dakika
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Gerçek kuyumcuda ortaya çıktı: Az kalsın dolandırıcıya 257 bin lirasını kaptırıyordu

14.05.2022 00:57
Gerçek kuyumcuda ortaya çıktı: Az kalsın dolandırıcıya 257 bin lirasını kaptırıyordu

Kırıkkale'de bir kuyumcu, altınlarını bozdurmak için iş yerine geldiği 73 yaşındaki adamın 257 bin lirasını kendisini "başkomiser" olarak tanıtan dolandırıcıya kaptırmasını engelledi.

Kırıkkale'de bir kuyumcu, altınlarını bozdurmak için iş yerine geldiği 73 yaşındaki adamın 257 bin lirasını kendisini "başkomiser" olarak tanıtan dolandırıcıya kaptırmasını engelledi.

Kırıkkale'de yaşayan emekli Fevzi G.'yi telefonla arayarak kendisini "başkomiser" olarak tanıtan dolandırıcı, bir suça karıştığı gerekçesiyle banka hesap numarasına para göndermesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Fevzi G. evinde bulunan altınlarını nakit paraya çevirmek için kuyumcuya geldi. Zafer Caddesi üzerinde kuyumculuk yapan Metin Akçalı ise 257 bin lirayı göndermek için IBAN numarasını istedi. Fevzi G.'nin oğluna göndermek için verilen hesap numarasında ad ve soyadın farklı olduğunu fark eden kuyumcu Akçalı, durumdan şüphelenince dolandırıcıyı aradı. Kendisini polise ihbar edeceğini söyleyince de telefonu kapandı.

Metin Akçalı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, müşterisi olduğu yaşlı bir vatandaşın 257 bin liralık altın bozduracağını ve parayı da havale yapacağını söyledi.

"Amca bak sen dolandırılıyorsun"

Müşterisi Fevzi G.'den para isteyen kişinin oğlu olmadığını fark eden Akçalı, "Yaklaşık 257 bin liralık bir altın bozduracağını ve bir akrabasına havale yapacağını söyledi. Ben de önce altınları hesapladım. Amcayı da tanıyorum daha önceden de benim müşterimdi. Bu 257 bin lirayı da bana bunu havale yap dedi. Havale yaparken oğluna göndereceğini söyledi. Adamın ismini bildiğim için baktım yabancı bir isim çıkıyor, IBAN'ı girdiğim zaman. Sonra 'Amca sen bu parayı kime gönderiyorsun' dedim. Amca tereddüt etti, biraz kızardı. Ben de şüphelendim. Sonra kapıya gitti kendisi, tekrar geldi. Bana isim verdi 'Şu isime havale yapacaksın' dedi. Bir baktım dolandırıcı. Dedim ki 'Amca bak sen dolandırılıyorsun bak bu seni kandıracak senin 257 bin lira paran yazık günahtır heba olacak ve bu hırsızlıktır, suçtur' dedim" diye konuştu.

"Telefonu yüzüme kapattı"

Akçalı, "Tabii burada polis arkadaş da vardı. Sağ olsun bu konuda bana da yardımcı oldu. Daha sonra karşı taraf amcayı aradı. Tekrar telefonu elime alınca da adam telefonu yüzüme kapattı. Parası da helalmiş. Ben hakimim, bek kaymakamım, ben belediye başkanıyım, ben valiyim, ben emniyet müdürüyüm, ben savcıyım diye kendisini tanıtan kişiler para istenirse kuyumcu arkadaşlarımıza ve meslektaşlarımıza söylesin" dedi. - KIRIKKALE

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Dolandırıcı, Kırıkkale, Kuyumcu, Emekli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gerçek kuyumcuda ortaya çıktı: Az kalsın dolandırıcıya 257 bin lirasını kaptırıyordu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gerçek kuyumcuda ortaya çıktı: Az kalsın dolandırıcıya 257 bin lirasını kaptırıyordu - Son Dakika
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