Gerger'de silahlı saldırı: 2 yaralı
1 saat önce
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce husumetli oldukları evin balkonuna açılan ateş sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:57 Kaynak: İHA
'ın Gerger
ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce husumetli oldukları evin balkonuna açılan ateş sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gölyurt köyünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından, aralarında husumet bulunan ailenin evine ateş açıldı. Olayda evin balkonunda bulunan Keziban B. (60) isimli kadın ile Zeynep B. (6) isimli çocuk yaralandı. 112 ekiplerince Gerger Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Saldırıyı gerçekleştiren zanlı ve ya zanlıların yakalanması için jandarma tarafından çalışma başlatıldı. - ADIYAMAN
2'si çocuk 7 kişiyi öldüren seri katil konuştu: İğrenç suçlar işledim, özür dilerim
Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesi davasında yeni gelişme!
Uykuda kalp krizi geçiren 17 yaşındaki Liseli kız kurtarılamadı
Rayların üstünde kalan minibüste kahreden detay: Kaçma fırsatı bulamadılar