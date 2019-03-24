Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın - Sakarya
26 dakika önce
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Sakarya
'nın Hendek
ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle
'de faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasının çamur kurutma ünitesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Hendek İtfaiye
Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.
Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:34 Kaynak: AA
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