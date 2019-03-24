Son Dakika Haberleri: Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın - Sakarya

Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın - Sakarya

26 dakika önce

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasının çamur kurutma ünitesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hendek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:34 Kaynak: AA

İtfaiye, Sakarya, Güncel
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