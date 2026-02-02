Gerze\'de Altyapı Çalışmaları Artıyor

Sinop Gerze Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2024-2025 döneminde köylerde yürüttüğü altyapı ve üstyapı çalışmaları karşılaştırmalı olarak açıklandı.

Gerze Kaymakamlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Gerze Köylere Hizmet Götürme Birliği, 2024 ve 2025 yıllarında köylerde gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmalarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan bilgilere göre, 2024 yılında 2,8 kilometre olarak gerçekleştirilen KÖYDES asfalt çalışması, 2025 yılında 15,65 kilometre olarak kayda geçti. 2024'te yapılmayan 1. kat asfalt altyapı hazırlığı, 2025'te 16,9 kilometre olarak gerçekleştirildi. Yol bakım ve onarım (yama) çalışması yapılan köy sayısı 2024'te 14, 2025'te ise 11 oldu. İçme suyu altyapısında ise 2024 yılında 15 bin 550 metre içme suyu borusu döşenirken, 2025 yılında bu rakam 32 bin 120 metre olarak açıklandı. İçme suyu deposu sayısı 2024'te 3, 2025'te 2 olarak kayıtlara geçti. Kanalizasyon borusu çalışmaları 2024'te 90 metre, 2025'te ise 500 metre olarak gerçekleşti. 2024 yılında menfez borusu çalışması yapılmazken, 2025 yılında 18 metre menfez borusu yapımı gerçekleştirildi. Malzeme yardımı yapılan köy sayısı 2024'te 3, 2025'te 5 olurken; beton yol yapımı 2024'te 300 metre, 2025'te 550 metre olarak kaydedildi. Köy yollarında kullanılmak üzere 2024'te malzeme alımı yapılmazken, 2025 yılında 7 bin 500 ton malzeme alımı gerçekleştirildi.

Yetkililer, çalışmaların köylerin temel altyapı ihtiyaçlarına yönelik planlama çerçevesinde sürdürüldüğünü belirtti. - SİNOP