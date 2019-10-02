Son Dakika Haberleri: Geyikçi, sanayi esnafıyla bir araya geldi
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Geyikçi, sanayi esnafıyla bir araya geldi

10 dakika önce

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Turunçova sanayi esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi.

Geyikçi, sanayi esnafıyla bir araya geldi, System.String[]

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Turunçova sanayi esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi.


Finike Belediyesi tarafından düzenlenen kahvaltı programına Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Turunçova Esnaf ve Kefalet Başkanı Salih Ertuğ, Turunçova Mahalle Muhtarı Hüseyin Altıntaş ve sanayi esnafı katıldı.


Esnafın isteklerini ve şikayetlerini dinlediklerini ifade eden geyikçi, yapabilecekleri konuları planladıklarını söyledi.


Geyikçi, "Bizler her zaman ekmeğini taştan çıkaran esnafımızın, hemşehrilerimizin yanındayız. Ziyaretlerimiz düzenli olarak devam edecek, misafirperverlikleri için tüm esnaflarımıza teşekkür ederim" dedi. - ANTALYA

Mustafa Geyikçi, Turunçova, Finike, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:04 Kaynak: İHA
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