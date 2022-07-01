Gezi'nin "Palalı Sabri"Si Hakkında Fuhşa Zorlama İddiasıyla 200 Yıla Kadar Hapis İstendi

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Gezi Parkı eylemlerinde göstericilere palayla saldırmasıyla bilinen Sabri Çelebi hakkında, yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Çelebi hakkında "suç örgütü kurmak", "İnsan ticareti yapmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından 200 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Gezi Parkı eylemlerinde protestoculara palayla saldıran ve "Palalı Sabri" lakabıyla tanınan Sabri Çelebi hakkında, 'kurduğu suç örgütüyle yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı" iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. 13 Eylül 2021 tarihinde Sabri Çelebi'nin Beyoğlu ve Beşiktaş ilçesindeki eğlence mekanlarına düzenlenen eş zamanlı operasyonda, fuhşa zorlandığı iddia edilen 62 yabancı uyruklu kadın kurtarılırken 6 kişi gözaltına alınmıştı.

PALALI SABRİ HAKKINDA KIRMIZI BÜLTENLE YAKALAMA TALEP EDİLDİ

İddianamede yabancı uyruklu 8 kadın mağdur, örgüt lideri olduğu iddia edilen firari şüpheli Sabri Çelebi dahil 10 kişi ise şüpheli olarak yer aldı. İddianamede yer alan şüphelilerden 5'i tutuklu, 3'ü tutuksuz 2'si ise firari olarak yer alıyor. Sabri Çelebi hakkında kırmızı bülten kararı çıkartılması talep edilirken diğer firari şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi.

PASAPORTLARINA EL KOYARAK ZORLA FUHUŞ YAPTIRDIKLARI BELİRTİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede Sabri Çelebi'nin liderliğindeki suç örgütünün, Türkiye'ye turist olarak veya çalışmak için gelen ve çoğunluğu Fas uyruklu olan kadınların pasaportlarına el koyarak Beşiktaş ve Beyoğlu'ndaki gece kulüplerinde konsomatrislik ve para karşılığında cinsel ilişkiye zorladıklarına yönelik bilgiler elde edildiği kaydedildi.

GECE KULÜPLERİNE TÜRK'LERİ ALMADIKLARI KAYDEDİLDİ

Palalı Sabri'nin gece kulübü olarak işlettiği mekanlarının müşterilerinin ise genellikle Arap asıllı turistler olduğu belirtilirken, Türk vatandaşlarının ise bu mekanlara alınmadıkları kaydedildi.

HAKKINDA 15 AYRI YAKALAMA EMRİ VAR

İddianamede Palalı Sabri hakkında "tasarlayarak öldürme", "silahla tehdit", "mala zarar verme", "mühür bozma", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti'ni, TBMM ve devletin organlarını alenen aşağılama", "Cumhurbaşkanı'na hakaret", "tehdit" ve "basit yaralama" suçlarından 15 ayrı yakalama emrinin bulunduğu aktarıldı.

İddianamede Palalı Sabri'nin "suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu" ve örgütsel faaliyet alanında insan ticareti yaptığı ancak hakkında çıkan yakalama emirlerinden dolayı 2021 yılında ABD'ye kaçtığının tespit edildiği bilgisi yer aldı.

"EKİP AMİRİ 'OKAN' VARSA KIZLARI HAYATTA KİMSE ALAMAZ"

Şüphelilerin telefon görüşmelerine yer verilen iddianamede, 5 Kasım 2020 tarihinde gece saat 02.47 civarında Engin Aytekin isimli şüphelinin, Mahmut İlter isimli şüpheliyi arayarak, Opera Clup Pera isimli işletmenin önünde polislerin olduğunu söylemesi üzerine Mahmut İlter'in, "Ekip amiri Okan varsa kızları hayatta kimse alamaz" dediği yer aldı.

ÖRGÜTTEN KAÇMAYA ÇALIŞAN KADINLARI YAKALAYIP DARP ETMİŞLER

İddianamede mağdurların, Türkiye'ye çalışmak için geldikleri, farklı şekillerde Taksim'de bulunan ve Mehmet Emin Çelebi'nin kontrolünde olduğu değerlendirilen Opera Clup Pera isimli işletmeye gittikleri, burada garson veya kasa görevlisi olarak işe alındıktan sonra pasaportlarına el konularak zorla fuhuş yaptırıldıkları kaydedildi. İddianamede beyanlarına yer verilen bazı mağdurların kaçmaya çalıştıkları ancak Mehmet Emin Çelebi tarafından yakalanarak darp edildikleri ve silahla tehdit edildikleri belirtildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

İfadelerin de yer aldığı iddianamede; şüphelilerin, suçlamaları kabul etmedikleri ve herhangi bir suç örgütüne üye olmadıklarını savundukları kaydedildi.

200 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Sabri Çelebi, Mehmet Emin Çelebi ve Müslüm Çelebi'nin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "insan ticareti yapmak" ve 8 kişiye karşı "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından toplamda 104'er yıldan 200'er yıla kadar hapisleri istendi.

6 şüpheli hakkında ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "insan ticareti yapmak" ve 8 kişiye karşı "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından toplamda 102'şer yıldan 196'şar yıla kadar hapis cezası talep edildi. 1 şüphelinin ise "suç örgütü üyesi olmak" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi.