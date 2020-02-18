Gezi Parkı davasında karar günü: Kimler yargılanıyor, sanıklar nerede, iddianamede neler var?

2013 Gezi Parkı eylemleri ile ilgili 24 Haziran 2019'da görülmeye başlayan ve içlerinde iş insanı Osman Kavala ve gazeteci Can Dündar'ın da olduğu 16 sanıklı davada bugün karar açıklanacak.



657 sayfalık iddianamede ikisi tutuklu 16 sanık için ayrı ayrı 606 yıldan 2 bin 970 yıla kadar hapis istenirken sanıklardan Haziran ayında 1,5 yıldan fazla süre tutukluluk sonrasıı ilk duruşmasına çıkmış olan Anadolu Kültür A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala bu davanın en yakından takip edilen isimlerinden biri. Bir diğer tutuklu sanık Bernard van Leer Vakfı Türkiye Temsilcisi Yiğit Aksakoğlu da aynı şekilde ilk duruşmasına ancak 7 ay sonra çıkabilmişti.