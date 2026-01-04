GGK, Suudi Arabistan'ın Yemen Konferansını Destekledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

GGK, Suudi Arabistan'ın Yemen Konferansını Destekledi

04.01.2026 00:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GGK, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki güney meseleleri için diyalog çağrısını olumlu karşıladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK), Suudi Arabistan'ın Yemen'deki güney meselesine ilişkin başkent Riyad'da kapsamlı bir konferans yapılması çağrısını memnuniyetle karşıladı.

GGK'den yapılan yazılı açıklamada, bu çağrının "Riyad'ın başta güney meselesi olmak üzere siyasi meselelerin ele alınmasında akılcı bir seçenek olarak diyaloğu desteklediğini gösteren önemli bir adım" olduğu belirtildi.

Bu çağrının GGK'nin "kuruluşundan bu yana benimsediği ve anlaşmazlıkların çözümünde diyaloğu tek araç olarak gören yaklaşımın bir yansıması" olduğuna işaret edilen açıklamada, "Suudi Arabistan'ın çağrısının, 2 Ocak 2026'da yayımladıkları siyasi bildirinin içeriğiyle ve güney halkının meselesine adil bir çözüm sunacak ciddi bölgesel ve uluslararası himaye sağlamaya yönelik çabalarıyla örtüştüğü" kaydedildi.

Açıklamada, "ciddi bir diyaloğun, güney halkının iradesinin tanınmasından başlaması, açık bir zaman çerçevesine ve tam uluslararası güvencelere dayanması gerektiği" vurgulandı.

Cuma günü duyurulan Yemen'in güneyinin kuzeyden ayrılmasına ilişkin halk oylaması yapılması konusundaki ısrarını sürdüren GGK, "Özgür bir halk oylamasının, gelecekteki her türlü siyasi öneri veya çözümün nihai belirleyicisi olacağını" kaydetti.

GGK Başkanı Aydarus ez-Zübeydi, GGK'ye ait "Aden Al-Mustaqila" televizyonundan yaptığı açıklamada, "Güney Yemen halkının kendi kaderini tayin hakkı doğrultusunda" iki yıllık bir geçiş süreci başlattıklarını duyurmuştu.

Zübeydi, GGK'nin Yemen'in güneyinde güvenlik ve yönetimi üstlenerek "terörizm, kaçakçılık ve kaos ortamının büyük ölçüde sona erdirildiğini" ve bunun "Güney Yemen halkının devletini yeniden kurma hedefi doğrultusunda atılmış sorumlu bir adım" olduğunu ileri sürmüştü.

GGK Başkanı, geçiş sürecinin sonunda uluslararası gözlemcilerin katılımıyla barışçıl ve şeffaf bir halk oylaması yoluyla Güney Yemen halkının kendi kaderini tayin hakkını kullanmasının öngörüldüğünü söylemişti.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel GGK, Suudi Arabistan'ın Yemen Konferansını Destekledi - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı
Venezuela’da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump’a karşı harekete geçti Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti
ABD’de binlerce kişi Venezuela’da için sokağa indi: Petrol için savaşma ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma
Trump işi şova döktü Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu Trump işi şova döktü! Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu
Zelenski’den Maduro’yu yakalayan Trump’a üstü kapalı mesaj Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj

23:42
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
23:34
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe’ye geri döndü
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü
23:25
Trump, şimdi de Grönland’ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
23:23
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
21:02
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
20:21
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 03:50:56. #7.11#
SON DAKİKA: GGK, Suudi Arabistan'ın Yemen Konferansını Destekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.