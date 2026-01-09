GGK Tüm Kurumlarını Feshetti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi, (GGK) tüm ana ve tali kurum ve organlarını feshettiğini duyurdu.

GGK'nin feshini GGK Başkan Yardımcısı Ahmed Said bin Berik açıkladı.

Berik, Yemen'deki GGK'nın tüm ana ve tali kurumlarını feshettiğini belirtti. GGK Başkan Yardımcısı Berik, GGK'nın ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki ofislerinin de kapatıldığını söyledi.

GGK Başkan Yardımcısı, bu kararın Suudi Arabistan'daki diyalog konferansına katılım hazırlıkları kapsamında Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde yaşanan son gelişmeler ışığında alındığını kaydetti.