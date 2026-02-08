Giannis Antetokounmpo Chelsea Kadın Takımı'na Ortak Oldu - Son Dakika
Giannis Antetokounmpo Chelsea Kadın Takımı'na Ortak Oldu

08.02.2026 15:40
Bucks yıldızı Giannis, Chelsea Kadın Futbol Takımı'nın sahiplik grubuna katıldığını duyurdu.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Milwaukee Bucks'ın All-Star yıldızı Giannis Antetokounmpo, Chelsea Kadın Futbol Takımı'nın sahiplik grubuna katıldığını duyurdu.

31 yaşındaki Yunan basketbolcu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından üzerinde Chelsea formasıyla yaptığı paylaşımda, "Dostum Alexis Ohanian ile ortak olmaktan; tutku, mükemmeliyet ve kazanma kültürü üzerine inşa edilmiş tarihi bir kulüp olan Chelsea Kadın Futbol Takımı'nın sahiplik grubuna katılmaktan gurur ve onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

ABD'li eski tenisçi Serena Williams ile evli Alexis Ohanian, ligde üst üste 6 yıldır şampiyonluğu kazanan Chelsea'nin yaklaşık yüzde 10'luk hissesini 20 milyon sterlin bedelle satın almıştı.

NBA yıldızları, daha önce de futbol kulüplerinden hisse satın alarak bu alana yatırım yapmıştı.

Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James'in İngiltere'nin Liverpool ve İtalya'nın Milan takımlarında, Houston Rocketslı Kevin Durant'in ise Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'de yatırımları bulunuyor.

Antetokounmpo, dün de ABD merkezli bahis kuruluşu Kalshi'ye ortak olduğunu açıklamıştı. Spor müsabakalarının yanı sıra gündem ve farklı başlıklarda bahis oynanabilen Kalshi platformu, 31 yaşındaki basketbolcunun NBA ile ilgili işlem yapmasının yasak olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.