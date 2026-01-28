Gıda Etiketlerine Dikkat!

Ulusal Süt Konseyi Araştırma ve Danışma Kurulu Başkanı Nevzat Artık, ambalajlı ürünlerde yer alan katkı maddelerine ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımların kamuoyunda bilgi kirliliğine yol açtığını belirterek, "Tüketiciler karar verirken en doğru yol etiket okuma alışkanlığıdır. Ürünün 'İçindekiler' listesi dikkatle incelenmeli, besin değerleri tablosu gözden geçirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Artık, yazılı açıklamasında, son dönemde süt ve süt ürünleriyle ambalajlı gıdalarda yer alan katkı maddelerine yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Raflarda yer alan ürünlerdeki gıda etiketlerine yönelik paylaşımlara dikkati çeken Artık, "Son dönemde, market raflarında yer alan peynir gibi gıdaların etiketlerini odağına alan bazı sosyal medya fenomenlerinin paylaşımlarının kamuoyunda ciddi bir bilgi kirliliğine yol açtığını üzülerek görüyoruz." ifadesini kullandı.

Artık, söz konusu paylaşımların tüketicilerde gereksiz endişe uyandırdığını, mevzuata uygun şekilde kullanılan katkı maddelerinin "zararlı" ve "sağlıksız" gibi ithamlarla sunulmasının bilimsel gerçeklere tamamen aykırı olduğunu bildirdi.

Gıda güvenliğinin bilimsel veriler, risk analizleri ve mevzuat çerçevesinde ele alınması gereken bir konu olduğunu vurgulayan Artık, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıda işletmelerinin 7 gün 24 saat denetlendiğini, uygunsuz ürünlerin kamuoyuna ifşa edildiği aktardı.

"Ambalajlı ürünler en güvenilir ürün grupları arasında yer alıyor"

Artık, ambalajlı süt ve süt ürünlerinin Türk Gıda Kodeksi kapsamında denetim ve kayıt altında olduğu bilgisini vererek, "Bu ürünler, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Fabrikalar, ham maddeden son ürüne, oradan raflara kadar birçok aşamada izlenmekte numuneler alınıp analizler yapılmaktadır. Ambalajlı ürünler, bu yönleriyle gıda güvenliği açısından en şeffaf ve en güvenilir ürün grupları arasında yer almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kullanılmasına izin verilen katkı maddelerinin rastgele seçilmediğini kaydeden Artık, hangi katkı maddesinin hangi üründe, hangi amaçla ve miktarda kullanılabileceğinin net biçimde tanımlandığını anlattı.

Artık, bilimsel literatürün bu konuda son derece net olduğuna işaret ederek, "Kodekste tanımlanan ve izin verilen sınırlar içinde kullanılan koruyucu, stabilizatör ve benzeri katkı maddeleri, tüketici sağlığı açısından risk oluşturmaz. Bu maddelerin güvenliği bir kez değil, periyodik olarak yeniden değerlendirilmektedir. Yeni bilimsel veriler ortaya çıktığında, mevzuat da buna göre güncellenmektedir." ifadelerini kullandı.

"Tüketicinin sağlıklı karar alma imkanına zarar veriyor"

Sosyal medyada etkileşim almak amacıyla yapılan bazı paylaşımlarda, katkı maddelerinin yalnızca isimleri üzerinden bir korku dili oluşturulduğu belirten Artık, şunları kaydetti:

"Bu yaklaşım tüketiciyi yanlış yönlendirmektedir. Bileşenin 'katkı maddesi' ya da 'kimyasal' olarak tanımlanması onun zararlı olduğu anlamına gelmez. Burada belirleyici olan unsur, maddenin dozu, kullanım amacı ve bilimsel olarak güvenliğinin kanıtlanmış olmasıdır. Bu nedenle tüketicilere açık bir çağrıda bulunmak isterim, beslenmenizi, sosyal medyada etkileşim kazanmak amacıyla yanlış veya eksik bilgilerle yapılan paylaşımlara feda etmeyin. Kişisel beğenilerin bilimsel gerçek gibi sunulması ve bazı paylaşımların reklam işbirlikleri veya etkileşim kaygılarıyla yapılması, tüketicinin sağlıklı karar verme imkanına zarar verebilir. Tüketiciler karar verirken en doğru yol etiket okuma alışkanlığıdır. Ürünün 'İçindekiler' listesi dikkatle incelenmeli, besin değerleri tablosu gözden geçirilmelidir. Üretici, işletme kayıt numarası ve menşe bilgileri kontrol edilmelidir. Gıda güvenliği korku, şüphe ve yanlış bilgiler üzerinden değil, bilgi, şeffaflık ve bilime duyulan güven üzerinden inşa edilmelidir."