Gıda Güvencesi Konferansı KAEÜ'de Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Gıda Güvencesi Konferansı KAEÜ'de Yapıldı

12.01.2026 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAEÜ'nde düzenlenen konferansta tarımın önemi ve gıda güvenliği ele alındı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ) "Gıda Güvencesi ve Tarımda Örgütlü Gelecek" konferansı gerçekleştirildi.

Ziraat Fakültesinin ev sahipliğinde Türkiye'de zirai eğitimin 180. yıl dönümü kapsamında Ahi Evran Kongre Kültür Merkezi'ndeki konferansta konuşan Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aykut Gül, tarımın ve gıda güvenliğinin ülkeler için hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Geçen yıl 36 ilde son 65 yılın en büyük zirai donunun yaşandığını, bundan meyve ve sebze başta olmak üzere stratejik ürünlerin etkilendiğini belirten Gül, kuraklık yaşanmasıyla baklagiller, tahılların zarar gördüğünü, şap hastalığından da hayvanların etkilendiğini kaydetti.

Gül, 2025 yılında yaşanan iklim krizlerine ve sorunlara rağmen üretimin sürdürüldüğünü anlatarak, şöyle devam etti:

"20 milyon ton buğday üretiyorduk, 2025'te 18 milyona düştük. Çünkü iklim krizini en bariz hissettiğimiz seneydi. Temel ihtiyacın karşılanması anlamında stratejik ürünlere odaklanmak lazım. Buğdayda 2 milyon ton aşağı indik, ona rağmen ürün bulabiliyoruz. Bunun nedeni, TMO stoklarımız doluydu. Önceki yıl milyonlarca ton aldığımız ürünler, bugünler içindi. Hatta bizim stoklarımızı biraz daha büyütmemiz gerekiyor. Şu an TMO'nun 14 milyon ton stoku var, hedef 20 milyona çıkarmaktır. Bunu bir an önce yapmak zorundayız. Çünkü yarının ne getireceğini bilmiyoruz. Avrupa Birliği (AB) gelecek 10 yılı kapsayan tarımsal görünüm raporu yayınlandı. Birinci derecede tahıl, et, süt için kendine yeterliliği ölçüyor, tüm dünyada ciddi oranda bir stoklama söz konusu, ciddi manada gıda milliyetçiliği var. Bizde stokları büyütmek zorundayız."

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de tarım tarihi ile insanlık tarihinin bir olduğunu, toprağı tanıyan ve emeğiyle üreten insanlarla gelişmenin mümkün olduğunu söyledi.

İklim değişikliği, sınırlı su kaynakları, jeopolitik gerilimlerin, tarımın her zaman stratejik bir alan ve milli mesele olduğunu anlatan Karahocagil, "Gıda tedarik zinciri sadece ekonomik değil, siyasi, ahlaki ve toplumsal meseleler olarak karşımıza çıkmaktadır. İçinde bulunduğumuz coğrafya ve tarihi mirasımız bize çok büyük sorumluluklar yüklemektedir. Bu bağlamda Kırşehir'de tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlayan, su kaynakları sınırlı, don olaylarından ciddi bir şekilde etkilenen bir şehirdir." diye konuştu.

Programda, KAEÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Çınar ile İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Zafer Taş, Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak da konuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gıda Güvencesi Konferansı KAEÜ'de Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sancaktepe’de film gibi kurtarma: Kuş beslemek için çıktıkları çatıda mahsur kaldılar Sancaktepe'de film gibi kurtarma: Kuş beslemek için çıktıkları çatıda mahsur kaldılar
Faciadan dönüldü İçinde yolcu olan otobüs binaya çarptı Faciadan dönüldü! İçinde yolcu olan otobüs binaya çarptı
WSJ raporu ICE polislerinin şiddet karnesini ifşa etti WSJ raporu ICE polislerinin şiddet karnesini ifşa etti
Silahla yaralayıp kaçtılar Polisler peşlerine düştü Silahla yaralayıp kaçtılar! Polisler peşlerine düştü
Güne damga vuran açıklama: Galatasaray oyuncumuz için bize teklif yapmadan onu İstanbul’a götürdü Güne damga vuran açıklama: Galatasaray oyuncumuz için bize teklif yapmadan onu İstanbul'a götürdü
Mezarlığın altından hazine fışkırdı Üzerinde Samsun yazıyor Mezarlığın altından hazine fışkırdı! Üzerinde Samsun yazıyor

19:52
Yılın ilk çalımı Fenerbahçe’den Galatasaray’ın İstanbul’a getirdiği Can Armando’nun menajeriyle görüşme
Yılın ilk çalımı! Fenerbahçe'den Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği Can Armando'nun menajeriyle görüşme
19:26
Beşiktaş, David Jurasek’in sözleşmesini feshetti
Beşiktaş, David Jurasek'in sözleşmesini feshetti
18:43
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama
17:46
AK Partili Çelik’ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir
17:29
Yolun ortasında acımadan vurdular İşte dehşet anları
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları
17:00
Galatasaray Onyedika’yı bitirdi Maaşı da belli bonservisi de
Galatasaray Onyedika'yı bitirdi! Maaşı da belli bonservisi de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 20:35:58. #7.11#
SON DAKİKA: Gıda Güvencesi Konferansı KAEÜ'de Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.