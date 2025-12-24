Gıda Piyasaları Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Gıda Piyasaları Toplantısı Yapıldı

24.12.2025 16:21
Hazine ve Maliye Bakanı öncülüğünde gıda ürünleri fiyatları ve arz-talep dengesi değerlendirildi.

GIDA ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde toplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre toplantıya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, ilgili bakan yardımcıları ve kurumların temsilcileri katıldı. Toplantıda, komitenin önceki toplantılarında alınan kararlarda gelinen aşamanın değerlendirilmesinin ardından temel gıda ürünlerindeki fiyat gelişmeleri ile arz ve talep dengesi, yurt içi ve yurt dışı gelişmelerle birlikte kapsamlı bir şekilde ele alındı. Bu kapsamda, küresel piyasalardaki arz ve fiyat gelişmelerinin yurt içi piyasaları destekleyici yönde olduğu gözlemlendi.

KARŞILAŞILMASI MUHTEMEL RİSKLER DEĞERLENDİRİLDİ

İlgili kurumlarla koordinasyon sağlanarak alınan tedbirler sonucunda temel gıda ürünlerindeki arz-talep ve fiyat dengesinin sağlanmasına yönelik 2025 yıl sonunda gelinen aşamanın teyit edildiği toplantıda, süt piyasasındaki gelişmelerin yanı sıra organize tarım bölgelerinin yaygınlaştırılması, örtü altı üretim ile güneş ve jeotermal enerji kullanımını içeren verimlilik artırıcı projeler, yurt içindeki tarımsal sulama faaliyetleri, sebze ve meyve hallerine ilişkin yapılacak düzenlemeler gibi yapısal konular hakkında detaylı görüşmeler gerçekleştirildi ve tedbirler belirlendi. Bu kapsamda; tarımsal üretimde maliyetleri azaltıp verimliliği artıran altyapı yatırımlarının kısa ve orta vadedeki ilave finansman ihtiyacının teminine yönelik bütçe ve diğer finansman imkanlarının değerlendirilmesi, su kaynaklarının akılcı ve tasarruflu kullanımına yönelik alınan tüm tedbirlerin kapsamı genişletilerek, uygulanmasına devam edilmesi ve bu konuda gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması kararlaştırıldı. Toplantıda, 2026 yılı enflasyon hedefleri dikkate alınarak özellikle yılın ilk üç ayında karşılaşılması muhtemel riskler değerlendirildi. Gıda ve tarımsal ürün fiyatlarında arz-talep dengesinin ve gıda arz güvenliğinin sürdürülebilirliği hedefine yönelik tüm tedbirlerin kararlılıkla uygulanmaya devam edilmesi hususunda mutabık kalındı. Komitenin, bu yöndeki çalışmalarını etkin bir koordinasyonla sürdürmeye devam edeceği belirtildi.

Kaynak: DHA

Ekonomi

23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
