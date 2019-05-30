Gilead Sciences, Pharmactive İlaç ile yerli üretim anlaşması imzaladı
1 saat önce
Çok uluslu bilim şirketi Gilead Sciences, en yenilikçi ve hayat kurtaran ilaçlarını Pharmactive İlaç iş birliğinde üretmek için yerli üretim anlaşması imzaladı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:13
Çok uluslu bilim şirketi Gilead Sciences
, en yenilikçi ve hayat kurtaran ilaçlarını Pharmactive İlaç iş birliğinde üretmek için yerli üretim anlaşması imzaladı.
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