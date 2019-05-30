Son Dakika Haberleri: Gilead Sciences, Pharmactive İlaç ile yerli üretim anlaşması imzaladı
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Gilead Sciences, Pharmactive İlaç ile yerli üretim anlaşması imzaladı

1 saat önce

Çok uluslu bilim şirketi Gilead Sciences, en yenilikçi ve hayat kurtaran ilaçlarını Pharmactive İlaç iş birliğinde üretmek için yerli üretim anlaşması imzaladı.

Gilead Sciences, Pharmactive İlaç ile yerli üretim anlaşması imzaladı, System.String[]
Çok uluslu bilim şirketi Gilead Sciences, en yenilikçi ve hayat kurtaran ilaçlarını Pharmactive İlaç iş birliğinde üretmek için yerli üretim anlaşması imzaladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:13 
Gilead Sciences, Ekonomi
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