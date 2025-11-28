Darbenin ardından ülkenin yeni lideri belli oldu - Son Dakika
Darbenin ardından ülkenin yeni lideri belli oldu

Darbenin ardından ülkenin yeni lideri belli oldu
28.11.2025 19:34
Gine Bissau'da 26 Kasım'da askerin yönetime el koymasının ardından Ilidio Vieira Te, geçiş dönemi başbakanı olarak atandı.

Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'da askeri darbenin ardından başbakanlığa getirilen isimIlidio Vieira Te oldu. Te aynı zamanda Maliye Bakanı olarak da atandı.

Gine Bissau'da 26 Kasım'da askerin yönetime el koyması sonrası başbakanlık görevine getirilen isim belli oldu.

DARBENİN ARDINDAN YENİ LİDER BELLİ OLDU

Ülkede başbakanlığa getirilen isim Ilidio Vieira Te oldu. Yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, geçiş dönemi cumhurbaşkanı olarak yemin eden General Horta N'Tam'ın, Vieira Te'yi Başbakan ve Maliye Bakanı olarak atadığı duyuruldu.

ORDU YÖNETİME EL KOYMUŞTU

Yaklaşık 2,1 milyon nüfuslu Gine Bissau'da 26 Kasım'da kendilerine "Düzenin Yeniden Tesisi İçin Yüksek Askeri Komuta" ismini veren bir grup asker, devlet televizyonundan yönetime el koyduklarını duyurmuştu.

Grup, karara gerekçe olarak, bazı siyasetçilerin ve tanınmış bir uyuşturucu baronunun ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmasını göstermişti. Darbeden bir gün sonra General N'Tam "geçiş dönemi cumhurbaşkanı" olarak yemin etmişti.

Gine Bissau'da 23 Kasım'da düzenlenen milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinde, ikinci dönemine aday olan Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, henüz resmi sonuçlar açıklanmadan, kendi ekibi tarafından yapılan sayıma göre oyların yüzde 65'ini aldığını öne sürmüştü.

Embalo'nun en güçlü rakibi bağımsız aday Fernando Dias da Costa da seçimin galibi olduğu iddiasında bulunmuştu.

Her 2 adayın açıklamalarından hemen sonra asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Bir süre Genelkurmay Başkanlığında tutulan Embalo, dün gece Senegal hükümetinin yolladığı bir uçakla Senegal'e götürülmüştü.

Kaynak: AA

Güncel

