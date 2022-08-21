Hükümetten yapılan açıklamada, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir görevine devam edemeyen Beavogui'nin yerine Ticaret Bakanı Goumou'nun getirildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Başbakanlık, Gine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gine'de kısmi kabine değişikliği yapıldı - Son Dakika

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