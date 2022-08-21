Gine'de kısmi kabine değişikliği yapıldı - Son Dakika
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Gine'de kısmi kabine değişikliği yapıldı

21.08.2022 22:36
Gine'de kısmi kabine değişikliği yapıldı

Gine'de Başbakan Mohamed Beavogui'nin yerine Ticaret Bakanı Bernard Goumou getirildi.

Gine'de Başbakan Mohamed Beavogui'nin yerine Ticaret Bakanı Bernard Goumou getirildi.

Hükümetten yapılan açıklamada, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir görevine devam edemeyen Beavogui'nin yerine Ticaret Bakanı Goumou'nun getirildiği belirtildi.

Goumou, temmuzdan bu yana Başbakanlık görevine vekalet ediyordu.

Bütçe Bakanı Moussa Cisse Ekonomi Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Lancinet Conde Finans Bakanlığına getirildi.

Yeni değişiklikle Genelkurmay Başkan Yardımcısı Ibrahima Sory Bangoura, Şehircilik Bakanı oldu.

Posta, Telekomünikasyon ve Dijital Ekonomi Bakanı olarak atanan Ousmane Gaoual Diallo, aynı zamanda hükümet sözcülüğü görevini üstlenecek.

Başbakanlık görevine 6 Ekim 2021'de getirilen Beavogui ile cunta yönetiminin cumhurbaşkanı Mamady Doumbouya arasında bazı konularda anlaşmazlık yaşandığı belirtiliyordu.

Gine'de askeri darbe

Gine'de Özel Kuvvetler Birlikleri komutanı Doumbouya, 5 Eylül 2021'de darbe yaparak yönetimi ele geçirmişti.

Darbe sonrası kurulan askeri cunta Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesinin (CNRD) başındaki Doumbouya, 1 Ekim'de düzenlenen törenle geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.

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Kaynak: AA

Başbakanlık, Gine, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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