Gine'de Doumbouya Resmi Olarak Cumhurbaşkanı

17.01.2026 22:32
Mamady Doumbouya, Gine'de düzenlenen törenle cumhurbaşkanı olarak göreve başladı.

Gine'de 28 Aralık'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 86,72 oy alan Mamady Doumbouya, düzenlenen törenle resmen cumhurbaşkanı olarak göreve başladı.

Başkent Konakri'deki General Lansana Conte Stadyumu'nda düzenlenen yemin törenine, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani, Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ve Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Boakai katıldı.

Yemin ederek göreve başlayan Doumbouya, 7 yıl cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturacak.

Gine'de 2021'deki askeri darbe sonrası 28 Aralık 2025'te ilk kez düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde, mevcut Cumhurbaşkanı ve darbenin arkasındaki isim Doumbouya, oyların yüzde 86,72'sini almıştı.

O dönem Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Yarbay Doumbouya, 5 Eylül 2021'de yönetime el koyarak Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi devirmişti.

Doumbouya, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) talebi üzerine 24 aylık bir geçiş süreci sözü vermiş ancak bu takvime uymamıştı.

Ocak 2024'te general rütbesine terfi ettirilen Doumbouya, 2024 sonunda yönetimi sivil liderlere devretme sözü vermişti.

Kaynak: AA

Güncel, Gine, Son Dakika

