Giresun'da 17 yıllık cinayeti JASAT ekibi çözdü - Son Dakika
Üye Girişi

Giresun'da 17 yıllık cinayeti JASAT ekibi çözdü

13.04.2022 00:58
Giresun'da 17 yıllık cinayeti JASAT ekibi çözdü

Giresun'da 17 yıl önce işlenen çifte cinayet, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından oluşturulan özel ekip tarafından çözüldü.

Giresun'da 17 yıl önce işlenen çifte cinayet, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından oluşturulan özel ekip tarafından çözüldü. Cinayetle ilgili bir kişi tutuklanırken, 4 kişi de gözaltına alındı.

JASAT ekipleri tarafından yaklaşık 4 aydır araştırma ve teknik takip sonucu 17 yıl önce Giresun'un Bulancak ilçesinin Kovanlık beldesinde Habip Güneş ve Erdal Şenol öldürülmesiyle ilgili cinayet aydınlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, 2005 yılında ilçenin Kovanlık Beldesi Döngeri köyü Karasay obasında çobanlık yapan Habip Güneş'ten yakınlarının haber alamaması üzerine yapılan aramalarda ölü olarak bulunmuştu. Bir süre sonra da Erdal Şenol de aynı köyde ölü olarak bulunmuştu. 2005 yılında işlenen faili meçhul cinayetin üzerinden geçen 17 yıl sonra M.A.A.'nın Ordu'da işlediği bir başka suçtan dolayı tutuklanmasının ardından alınan ifadesinden harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) oluşturulan özel ekip tarafından çözüldü.

Cinayet zanlısı olarak M.A.A ile beraber C.A., N.A, T.Ş., ve A.Ş. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 367 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 137 adet tüfek fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca ve 36 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak cinayet zanlılarından M.A.A. tutuklanırken, C.A., N.A, T.Ş., ve A.Ş. serbest bırakıldı. - GİRESUN

YORUMLAR
500
Kadın çalışanın başına silah dayayan banka müdürünün cezası belli oldu Kadın çalışanın başına silah dayayan banka müdürünün cezası belli oldu Şiddetli rüzgar hastanenin çatısını uçurdu Şiddetli rüzgar hastanenin çatısını uçurdu

Cinayet, Giresun, Silah, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da 17 yıllık cinayeti JASAT ekibi çözdü - Son Dakika


Son Dakika
01:03 ABD Başkanı Biden, Putin'in Ukrayna'da soykırım yaptığını savundu
01:02 Fenerbahçe, Löw defterini kapattı! Takımın başına iki hocadan biri geçecek
00:40 Real Madrid-Chelsea çeyrek finali nefes kesti!
00:26 e-Devlet ve e-Nabız'ın hacklendiği iddia edildi!
00:05 İBB Sözcüsü Murat Ongun: Gönlümde yatan aday Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu
23:57 Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nden elendi! Villarreal yarı finalde
23:40 Ukraynalı müzakereci David Arakhamia: Ukrayna tarafı İstanbul mutabakatına bağlı ve tutumunu değiştirmedi
23:33 Dünya devi Manchester City'nin Haaland'a çılgın teklifi dudak uçuklattı!
22:55 Zelenski, Rus yanlısı Ukraynalı siyasetçi Viktor Medvedçuk'un yakalandığı fotoğrafı paylaştı! Rusya'dan açıklama geldi
22:44 Basın toplantısındaki manzara Hagi'yi çıldırttı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 01:42:26. #1.13#
SON DAKİKA: Giresun'da 17 yıllık cinayeti JASAT ekibi çözdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement