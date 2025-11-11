Giresun'da Atatürk'ü Anma Konseri Düzenlendi - Son Dakika
Giresun'da Atatürk'ü Anma Konseri Düzenlendi

11.11.2025 10:23
Giresun Belediyesi Konservatuvarı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 87. ölüm yıldönümünde onun en sevdiği eserleri seslendirerek anma konseri gerçekleştirdi. Konserde, Atatürk'e saygı ve özlemle anıldı.

(GİRESUN) - Giresun Belediye Konservatuvarı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 87'nci yılında Atatürk'ün en sevdiği eserleri seslendirdi.

Giresun Belediye Konservatuvarı, Atatürk'ün vefatının 87'nci yılında anlamlı bir konsere imza attı. Konserde, Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirilerek, Büyük Önder saygı ve özlemle anıldı. Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'ndeki konsere Belediye Başkanı Fuat Köse ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Köse, etkinlik sonunda konseri hazırlayan konservatuvar sanatçılarına teşekkür ederek, "Atamızı bir kez daha sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Onun ilke ve devrimlerini yaşatmak hepimizin görevidir" dedi.

