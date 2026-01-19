GİRESUN'un Güce ilçesinde hayvanlarını otlatırken çığ altında kalan çoban Mustafa Yiğit (45) arama-kurtarma çalışması başlattı.
Saat 17.30 sıralarında Güce ilçesinde çığ meydana geldi. Bölgede hayvanlarını otlatan Mustafa Yiğit, kar kütlesinin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma, Sağlık ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yiğit için arama-kurtarma çalışması başlattı.
Son Dakika › Güncel › Giresun'da Çığ Sonucu Çoban Kayıp - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?