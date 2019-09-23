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Giresun'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

1 saat önce

Giresun'un Espiye ilçesinde dereye devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Giresun'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, System.String[]

Giresun'un Espiye ilçesinde dereye devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ericek köyü Karaovacık yayla yolunda, Adem Taş (54) yönetimindeki 34 BNB 698 plakalı otomobil dereye devrildi.

Sürücü Taş, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Giresun, Ericek, Espiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:30 Kaynak: AA
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