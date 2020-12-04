Giresun'da hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Giresun'un Piraziz ilçesinde evden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tepeköy köyünde bir evden 300 lira, 2 altın kolye, bir altın saat ve bir altın bilekliğin çalınması üzerine Giresun JASAT Timi ve Piraziz İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel ekiple yapılan çalışmalar neticesinde, şüpheli K.Y'nin Rize'de saklandığı tespit edildi.

Söz konusu şehirde saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alınan K.Y, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.