Son Dakika Haberleri: Giresun'da, İttifakların Destekçilerinden 30 Metre Arayla Kutlama

Giresun'da, İttifakların Destekçilerinden 30 Metre Arayla Kutlama

2 saat önce

GİRESUN'da, yerel seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre yarış, 'cumhur ittifakı' ile 'millet ittifakı' adayları arasında geçerken, her iki ittifakın destekçileri, aynı caddede 30 metre arayla kutlama yapıyor.

Giresun'da, İttifakların Destekçilerinden 30 Metre Arayla Kutlama, System.String[]
GİRESUN'da, yerel seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre yarış, 'cumhur ittifakı' ile 'millet ittifakı' adayları arasında geçerken, her iki ittifakın destekçileri, aynı caddede 30 metre arayla kutlama yapıyor. 

Giresun'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre yarış, 'cumhur ittifakı'nın AK Parti'li adayı Aytekin Şenlikoğlu ile 'millet ittifakı'nın CHP'li adayı mevcut belediye başkanı Kerim Aksu arasında geçiyor. Kentte, sonuçlar belirsizliğini korurken, seçimi kazandığını öne süren her iki ittifakın destekçileri, aynı cadde üzerinde, 30 metre arayla kutlama yapıyor.  Polis ekipleri ise iki partinin seçmenleri arasında güvenlik önlemleri aldı. İl Seçim Kurulu'nun seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yapması bekleniyor. 

- Giresun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:30 Kaynak: DHA

Giresun, Güncel
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