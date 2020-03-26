Giresun'da otomobilin çarptığı çocuk yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı İhsaniye Mahallesi sahil yolunda, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Beyza Gül Temel, tedavi gördüğü Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Temel'in cenazesi, Gümüşhane'nin Günyüzü köyünde toprağa verilecek.

A.B. idaresindeki 34 BEN 456 plakalı otomobil, Beyza Gül Temel'e çarpmış, araç sürücüsü, ağır yaralanan çocuğu kendi imkanlarıyla Bulancak Devlet Hastanesine götürmüş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Temel, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.