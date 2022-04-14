Giresun'da tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Giresun'da tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti

14.04.2022 15:44
Giresun'da tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti

Giresun'da tabancayla kadın yaşamını yitirdi, intihara teşebbüs eden şüpheli ağır yaralandı.

Giresun'da tabancayla kadın yaşamını yitirdi, intihara teşebbüs eden şüpheli ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aksu Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında yaşayan İrem K. (26), bina girişinde Yunus Emre A. (26) tarafından henüz bilinmeyen nedenle tabancayla vuruldu.

Yunus Emre A, daha sonra aynı silahla intihar teşebbüsünde bulundu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, İrem K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Yunus Emre A. ambulansla Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Giresun'da tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti
Giresun'da tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti

YORUMLAR
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Yunus Emre, Giresun, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun'da tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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