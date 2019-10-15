Son Dakika Haberleri: Giresun'da ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü öldü
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Giresun'da ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü öldü

1 saat önce

Giresun'da, ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Giresun'da ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü öldü, System.String[]

Giresun'da, ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Emre Çamcı (31) idaresindeki motosiklet, Teyyaredüzü Mahallesinde devrilip sürüklenerek Mehmet Ali Küçüktemel yönetimindeki 28 T 0448 plakalı ticari araca çarptı.

Ağır yaralanan Çamcı, kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:03 Kaynak: AA
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