Giresun'da ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü öldü
1 saat önce
Giresun'da, ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:03 Kaynak: AA
Giresun'da, ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Emre Çamcı (31) idaresindeki motosiklet, Teyyaredüzü Mahallesinde devrilip sürüklenerek Mehmet Ali Küçüktemel yönetimindeki 28 T 0448 plakalı ticari araca çarptı.
Ağır yaralanan Çamcı, kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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