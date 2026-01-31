Giresun'da Trafik Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
Giresun'da Trafik Kazası: 2 Ölü

Giresun'da Trafik Kazası: 2 Ölü
31.01.2026 00:50
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kamyonet ve motosiklet çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yağlıdere'nin Ağalar Köprüsü mevkisinde akşam saatlerinde meydana gelen kazayla ilgili edinilen bilgilere göre, H.K. (71) yönetimindeki 52 FF 591 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen İmdat Tuzcu(48) idaresindeki 28 ADF 708 plakalı motosiklet çarpıştı. Çift taraflı meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü İmdat Tuzcu ile motosiklette yolcu olarak bulunan Engin Tuzcu (57) olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü H.K. adli makamlarca gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

23:25
ABD basını: Trump, İran’a pazar sabahı saldırı emri verebilir
ABD basını: Trump, İran'a pazar sabahı saldırı emri verebilir
22:11
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
22:03
Fenomen Merve Taşkın’dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum
Fenomen Merve Taşkın'dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum
20:40
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
20:32
Şeytanın aklına gelmez Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
Şeytanın aklına gelmez! Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
20:13
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
