Giresun\'da Trafik Kazası: 2 Ölü

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yağlıdere'nin Ağalar Köprüsü mevkisinde akşam saatlerinde meydana gelen kazayla ilgili edinilen bilgilere göre, H.K. (71) yönetimindeki 52 FF 591 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen İmdat Tuzcu(48) idaresindeki 28 ADF 708 plakalı motosiklet çarpıştı. Çift taraflı meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü İmdat Tuzcu ile motosiklette yolcu olarak bulunan Engin Tuzcu (57) olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü H.K. adli makamlarca gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - GİRESUN