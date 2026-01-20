Giresun'da Yoğun Kar, KOAH Hastalarını Etkiledi - Son Dakika
Sağlık

Giresun'da Yoğun Kar, KOAH Hastalarını Etkiledi

Giresun'da Yoğun Kar, KOAH Hastalarını Etkiledi
20.01.2026 17:39
Giresun'da yoğun kar yağışı nedeniyle 5 KOAH hastası, UMKE ve 112 ekipleriyle hastaneye kaldırıldı.

GİRESUN'da etkili olan yoğun kar yağışıyla yolu kapanan köylerde rahatsızlanan 5 KOAH hastası, UMKE ve 112 ekipleri tarafından 4x4 ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kent genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Yolları kapanan merkeze bağlı Güveç köyü, Bulancak'ın Muratlı köyü, Dereli ilçesinin Çengelköy, Akkaya ve Güdül köylerinde rahatsızlanan KOAH hastaları için UMKE ve sağlık ekipleri harekete geçti. Ekipler, kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu yollarda 4x4 ambulanslarla hastaları alıp, hastaneye kaldırdı. Hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İlk Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise "Zorlu kış şartlarına rağmen fedakarca görev yapan UMKE ve 112 Acil Sağlık personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sağlık teşkilatımız, her koşulda vatandaşlarımızın yanında olmaya ve ihtiyaç duyulan her an hizmet vermeye kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. (DHA

Kaynak: DHA

