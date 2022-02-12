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Giresun'daki Millet Bahçesi bu yıl tamamlanacak - Son Dakika

Giresun'daki Millet Bahçesi bu yıl tamamlanacak

12.02.2022 10:14
Giresun'daki Millet Bahçesi bu yıl tamamlanacak

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Atatürk Stadı'nın yerine inşa edilen Millet Bahçesinin bu yıl kasım ayına kadar tamamlanmasının planlandığını söyledi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Atatürk Stadı'nın yerine inşa edilen Millet Bahçesinin bu yıl kasım ayına kadar tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Millet Bahçesi inşaat alanında incelemelerde bulunan Öztürk, AA muhabirine, altyapının çoğunun tamamlandığını, üstyapı çalışmalarının ise devam ettiğini belirtti.

Öztürk, çok güzel bir Millet Bahçesi inşa edileceğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Her şeyden önce yeşil bir alan, günlük aktivitelerin yapılacağı, yürüyüş yolları, oturma yerleri, okuma alanlarıyla çok güzel bir Millet Bahçesi olacak. Tabi yanında hemen büyük bir kapalı yüzme havuzumuz var. Diğer tarafında kapalı spor salonu var, oranın da onarımı yapılacak. Her şeyden önce Giresunluların günlük olarak dinlenebilecekleri, kültürel ve spor faaliyetlerinde bulunabilecekleri bir dinlenme merkezi, adı üzerinde milletin bahçesi. Millet Bahçesini 2022'nin kasım ayına doğru Giresun'umuzun hizmetine sunacağız. "

Atatürk Stadı ile ilgili Giresunluların çok fazla anısı olduğuna işaret eden Öztürk, "Yeni stadyum yapılınca, 'Burayı nasıl değerlendiririz?' konusu ortaya çıkmıştı. Biz de yerel seçimlerden önce Cumhurbaşkanımızdan rica etmiştik, kendileri de karar verdi ve burayı Millet Bahçesi olarak devletimiz, hükumetimiz Giresun'a hediye etti. Dolayısıyla insanlarımız bu beton binaların içinde yeşil bir alana kavuşmuş olacak, gelecek nesillere bırakacağımız çok güzel bir hizmet." dedi.

Bulancak ilçesindeki Millet Bahçesinin de yüzde 80'inin tamamlandığı dile getiren Öztürk, gelecek aylarda hizmete girmesinin planlandığını aktardı.

Öztürk, yeni inşa edilen kapalı spor salonunun de hemen hemen tamamlandığını ancak çevre düzeniyle ilgili bir kısım işlerin devam ettiğini belirterek, "Karayollarının, DSİ ve belediyenin yapması gereken bazı düzenlemeler var, onlar da kısa sürede bitirilerek salon hizmete sunulacak." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun'daki Millet Bahçesi bu yıl tamamlanacak - Son Dakika


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