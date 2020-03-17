Son Dakika › Güncel › GİRESUN Kalp krizi geçiren kaymakam hayatını kaybetti - Son Dakika
GİRESUN Kalp krizi geçiren kaymakam hayatını kaybetti
21 dakika önce
Kalp krizi geçiren kaymakam hayatını kaybettiGİRESUN'un Espiye ilçe kaymakamı Dede Musa Baştürk, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:57 Kaynak: DHA
Kalp krizi geçiren kaymakam hayatını kaybetti
GİRESUN'un Espiye ilçe kaymakamı Dede Musa Baştürk, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Espiye Kaymakam'ı Dede Musa Baştürk, öğlen saatlerinde evinde bulunduğu sırada rahatsızlandı. Baştürk, ambulansla Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Baştürk, buradaki ilk müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Baştürk, yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamadı. Baştürk, 31 Ağustos 2018'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Espiye Kaymakamlığı görevine atanmıştı. ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
Haber: Hakan KABAHASANOĞLU - GİRESUN-DHA
Son Dakika Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti İçişleri Bakanı Soylu, yurt dışından gelen yolcunun otobüsten indirilmesiyle ilgili açıklama yaptı: Gereği yapılıyor Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın tuzlu su önerisine yanıt: Virüs, tuzlu suda daha çok yaşayabilir