Son Dakika Haberleri: Giresun Kültür Evi Tamamlanıyor

Giresun Kültür Evi Tamamlanıyor

26 dakika önce

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Giresunlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Halil Ataş ile birlikte arsası belediye tarafından tahsis edilen ve önümüzdeki haftalarda hizmete girmesi planlanan Giresun Kültür Evi'nin inşaatında incelemelerde bulundu.

Giresun Kültür Evi Tamamlanıyor, System.String[]
Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Giresunlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Halil Ataş ile birlikte arsası belediye tarafından tahsis edilen ve önümüzdeki haftalarda hizmete girmesi planlanan Giresun Kültür Evi'nin inşaatında incelemelerde bulundu.

Kültür Evinin tamamlandığında Giresunlu hemşerilerin ve bölge insanının arasındaki paylaşımlara da büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Başkan Refik Yılmaz, hanımların, yetişkinlerin, yaşlıların ve çocukların güvenilir bir mekanda birlikte zaman geçirebilecekleri ve çeşitli faaliyetlere katılabilecekleri yeni bir mekana daha kavuşacağını söyledi. İlçedeki kültürel ve sosyal faaliyetlerde de önemli hizmetlere imza attıklarını hatırlatan Başkan Yılmaz, gençlerin de kahve köşelerinden uzaklaşması noktasında Kültür Evi'nin, satranç takımları, dart, masa tenisi ve bilardo masası gibi çeşitli sportif materyaller ve teknolojik ürün ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılanacağını açıkladı.

Gemlik Giresunlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Halil Ataş da, Kültür Evi'nin kendileri için çok önemli olduğunu ve bu çalışmanın bittiğinde gelecek nesillere miras bırakabilecek Giresun kültürünün Gemlik'te yaşatılacağını ifade etti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:57 Kaynak: İHA

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