Keşap'ta yanan fakülte binasını yenileme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Keşap'ta yanan fakülte binasını yenileme çalışmaları devam ediyor

15.08.2022 15:52
Keşap'ta yanan fakülte binasını yenileme çalışmaları devam ediyor

Giresun'un Keşap ilçesinde yangın sonucu kullanılamaz hale gelen Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi binasını yenileme çalışmaları sürüyor.

Giresun'un Keşap ilçesinde yangın sonucu kullanılamaz hale gelen Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi binasını yenileme çalışmaları sürüyor.

Fakülte binasında incelemelerde bulunan Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, AA muhabirine, Şubat 2022'de meydana gelen yangının ardından başlatılan onarım çalışmalarında sona yaklaşıldığını söyledi.

Emür, yangın nedeniyle fakülte binasında ciddi hasar oluştuğunu anımsatarak, "Yangının ardından binanın yenilenmesi çalışmalarına başlandı ve ekim ayında da tamamlanması planlanıyor. Projenin uygulanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Fakültenin ilçe için büyük önem taşıdığını vurgulayan Emür, yenileme projesinin maliyetinin ise yaklaşık 16 milyon lira olduğunu sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Giresun Üniversitesi, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşap'ta yanan fakülte binasını yenileme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Keşap'ta yanan fakülte binasını yenileme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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