Fakültenin ilçe için büyük önem taşıdığını vurgulayan Emür, yenileme projesinin maliyetinin ise yaklaşık 16 milyon lira olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Giresun Üniversitesi, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Keşap'ta yanan fakülte binasını yenileme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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