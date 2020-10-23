Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2 Kasım'da hizmete girecek - Son Dakika

Giresun Sağlık Müdürü Ahmet Bal, yapımı tamamlanan 350 yataklı Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 2 Kasım itibariyle hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Bal, hastanede düzenlediği basın toplantısında, 2017 yılında inşasına başlanan hastanenin tamamlandığını belirtti.

Gelecek haftadan itibaren de Giresun Üniversitesi İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden buraya taşınma işleminin başlayacağını vurgulayan Bal, 2 Kasım itibariyle de oluşturulacak bölümlerin hizmet vermeye başlayacağını aktardı.

Bal, taşınma sürecinin iki, üç hafta içerisinde tamamlanacağına işaret ederek, İlhan Özdemir Devlet Hastanesinin da faaliyetine devam edeceğini dile getirdi.

Hedeflerinin Giresun halkına daha kaliteli ve hızlı hizmet vermek olduğunu dile getiren Bal, bunun için gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.