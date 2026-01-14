Giresun ve Tunceli'de Kar Yağışı, Elektrik Arızalarına Yol Açtı - Son Dakika
Giresun ve Tunceli'de Kar Yağışı, Elektrik Arızalarına Yol Açtı

14.01.2026 14:17
Çoruh EDAŞ ve Fırat EDAŞ, yoğun kar altında enerji arzını kesintisiz sağlamak için çalışıyor.

Giresun ve Tunceli'de etkili olan yoğun kar yağışı, elektrik dağıtım şebekelerinde risk oluştururken Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ile Fırat EDAŞ, olası kesintilere karşı sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.

Şirketlerden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı enerji altyapısını olumsuz etkilerken, Çoruh EDAŞ ve Fırat EDAŞ kaliteli ve kesintisiz elektrik arzını sağlamak amacıyla olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmalarını kesintisiz şekilde yürütüyor.

Günlerdir aralıksız kar yağışı alan Giresun'da teyakkuzda bulunan Çoruh EDAŞ, hava koşullarının görece daha elverişli olduğu çevre illerden bölgeye personel ve araç desteği sağladı. Şirket, sahada 159 personel ve 82 araçla, hava ve yol koşullarının elverdiği ölçüde olası arızalara hızlı ve etkin müdahale ediyor.

Araçla ulaşılamayan bölgelerde müdahaleler yaya olarak gerçekleştirilirken, saha ekipleri arızaların en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Çoruh EDAŞ, olumsuz hava koşullarının enerji arzı üzerindeki etkisini en aza indirmek amacıyla şebeke izleme, arıza tespit ve onarım süreçlerini anlık olarak takip ediyor. Şirket, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek arıza ve şebeke kaynaklı durumları 186 Çağrı Merkezi üzerinden bildirmeleri çağrısında bulundu.

Fırat EDAŞ, Tunceli'de kesintisiz enerji için sahada

Doğu Anadolu Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti sunan Fırat EDAŞ da Tunceli genelinde zorlu kış koşullarına karşı sahadaki ekipleriyle enerji arzının sürekliliğini sağlamaya devam ediyor. Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve Mazgirt başta olmak üzere il genelinde ekipler, kesinti ve arızalara anında müdahale ediyor.

Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreye ulaştığı bölgede teyakkuzda olan Fırat EDAŞ, çevre illerden Tunceli'ye personel ve araç takviyesi sağladı. Şirket, sahada 130 personel ve 50 araçla çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

