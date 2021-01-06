Giresunspor taraftarında Süper Lig heyecanı - Son Dakika

Giresunspor taraftarında Süper Lig heyecanı

06.01.2021 11:27

TFF 1. Lig'in ilk yarısını 35 puanla lider tamamlayan Giresunspor'un taraftarı, 44 yıllık Süper Lig özleminin sona ermesini arzuluyor.

TFF 1. Lig'in ilk yarısını 35 puanla lider tamamlayan Giresunspor'un taraftarı, 44 yıllık Süper Lig özleminin sona ermesini arzuluyor.

Bu sezon 17 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgiyle 35 puan alarak ilk yarılar itibarıyla son 7 sezonun en yüksek puanını yakalayan Giresunspor, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde başarılı bir grafik sergiledi.

Kurulduğu 1967 yılından 4 sene sonra 1970-1971 sezonunda bir alt ligden Türkiye'deki en üst seviye lige yükselen ve üst üste 6 sezon (1971-1972, 1972-1973, 1973-1974, 1974-1975, 1975-1976, 1976-1977) mücadele eden Karadeniz temsilcisi, 1977'den bu yana bir daha Süper Lig yüzü göremedi.

Bu sezon TFF 1. Lig'de ilk yarının lider tamamlanması Giresun halkında heyecan oluşturdu. Kent halkı takımlarının tekrar Süper Lig'de mücadele edeceği günlerin özlemini çekiyor. Takımın başarılı bir grafik ortaya koymasıyla kentte cadde ve sokaklara Giresunspor bayrakları da asıldı.

"O sene bu sene, ikinci yarı daha da iyi olacaktır"

Giresunsporlu taraftarlardan Bahadır Canikli, takımın gidişatının çok iyi olduğunu söyledi.

"O sene bu sene, ikinci yarı daha da iyi olacaktır." diyen Canikli, "Hedefe ulaşacağımıza, artık bu ilin Süper Lig'e ihtiyacı olduğuna inandık. Bu sene de onu başaracağımızı inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Canikli, taraftarların da sonuna kadar takımının arkasında olduğunu belirterek, "Yeni bir yönetim, yeni bir takım, iyi başarı, iyi hedef ama bu takıma destek çıkmamız lazım. İnşallah da bu ligin sonunda beklediğimiz Süper Lig'e bu sene kavuşuruz, buna da gerçekten hakkımız var, bu il gerçekten Süper Lig'e layık." diye konuştu.

"Giresunspor bizleri bu sezon çok mutlu ediyor"

Yılmaz Demirkaya ise taraftalar olarak beklentilerinin Süper Lig olduğunu belirtti.

Giresunspor'un başarısının devam etmesini istediklerini ifade eden Demirkaya, "İnşallah Süper Lig'e çıkacağız, o gözle bakıyoruz. Takımımız toplu mücadele veriyor, takım oyunu var. Bunun da zaten başarısı belli. Giresunspor bizleri bu sezon çok mutlu ediyor." dedi.

Demirkaya, maçlara gitmeyi özlediklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Keşke yeni stadımız da seyircili olarak açılsa, çünkü o zaman atmosfer daha güzel olur. Bizim Karadeniz insanı futbolla yatıp futbolla kalkıyor. En son Giresunspor Süper Lig'de oynarken biz çocuktuk, ilkokula gidiyordum. İnşallah bu özlemi gideririz."

"Süper Lig özlemi içimizde devam ediyor"

Taraftarlardan Metin Aktürk de takımın içinde bulunduğu ekonomik sorunlara rağmen inanılmaz bir başarısı olduğunu vurguladı.

Bu başarının yeni stadyumda şampiyonlukla sonlanmasını istediğini aktaran Aktürk, "Bu başarıda en büyük payın Başkan Hakan Karaahmet'in olduğunu düşünüyorum. İnşallah şampiyon olarak Süper Lig'e çıkacağımızı düşünüyoruz. Süper Lig özlemi içimizde devam ediyor. Halkımızın da takıma sahip çıkması lazım." diye konuştu.

Aktürk, Giresunspor'un maçlarına gidip destek veremedikleri için üzgün olduklarını ifade ederek, "Gitmek nasip olmuyor ama gönlümüz Giresunspor'un yanında. Zaten maç saatlerinde ekrandan kendimizi alamıyoruz. İnşallah pandemi de biter biz de 2021 yılında şampiyon olarak Süper Lig'i kutlarız." şeklinde görüş belirtti.

Ferdi Fırat Kara da çok sevinçli olduklarını vurgulayarak, "Uzun yıllardır TFF 1. Lig'deyiz, Giresunspor hak ettiği yere gelmeye başladı. Parasal sıkıntılar olsa takım ve oyuncular birbirine güveniyor. Biz de onlara güveniyoruz, inşallah bu sene bizi Süper Lig'e taşırlar." ifadelerini kullandı.

Giresunspor taraftarında Süper Lig heyecanı
Giresunspor taraftarında Süper Lig heyecanı
Giresunspor taraftarında Süper Lig heyecanı
Giresunspor taraftarında Süper Lig heyecanı

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Giresunspor, Karadeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor taraftarında Süper Lig heyecanı - Son Dakika Spor


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