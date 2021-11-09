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Boğaziçi Üniversitesi ve Re-Pie Portföy'den girişim sermayesi ekosistemi için iş birliği - Son Dakika

Boğaziçi Üniversitesi ve Re-Pie Portföy'den girişim sermayesi ekosistemi için iş birliği

09.11.2021 14:14
Boğaziçi Üniversitesi ve Re-Pie Portföy'den girişim sermayesi ekosistemi için iş birliği

Boğaziçi Üniversitesi ve Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ, Türkiye'de sürdürülebilir girişim sermayesi ekosisteminin oluşturulması ve desteklenmesi amacıyla iş birliği anlaşması imzaladı.

Boğaziçi Üniversitesi ve Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ, Türkiye'de sürdürülebilir girişim sermayesi ekosisteminin oluşturulması ve desteklenmesi amacıyla iş birliği anlaşması imzaladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye girişim ekosistemi, e-ticaret ve finans, oyun, sağlık, nesnelerin interneti (IoT), tarım ve eğlence gibi farklı alanlarda hayata geçirilen yeni nesil girişimlerin etkisiyle ciddi bir büyüme ivmesi yakaladı. Son dönemlerde farklı alanlarda yeni satın alma ve yatırımlar yapan Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ ve akademi tarafında girişimcilik ekosistemin güçlü paydaşlarından biri Boğaziçi Üniversitesi, kamu ve özel sektör iş birliklerine örnek bir anlaşmaya imza attı.

Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ ve Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi AŞ arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Re Pie Portföy çatısı altında faaliyet gösteren Birinci Karma Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu bünyesinde sürdürülebilir bir girişim sermayesi oluşturulması, ekosisteminin desteklenmesi ve fon bünyesine akademi dünyasının dahil edilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca anlaşma kapsamında, Birinci Karma Girişim Sermayesi Fonu, Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerin desteklenmesine yönelik tecrübe ve bilgi-birikimi sağlayacak. Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ tarafından kuluçka ve girişim hızlandırma programı kapsamında eğitim verilecek.

"Girişimcilere hem yatırım hem mentorluk sağlanacak"

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, imza törenindeki konuşmasında, Re-Pie Portföy AŞ ile girişim sermayesi fonu oluşturmak üzere yaptıkları anlaşmayla Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyeleri ile mezunlarının teknoloji alanındaki girişimlerini motive ederek, bunları geliştirmelerini sağlayacak önemli bir fırsat oluşturduklarını belirtti.

Üniversite bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisi Kuluçka Merkezi ve Girişimcilik Merkezi gibi yapılar yoluyla oluşturulan şirketlerin ilk aşamada desteklenmesinin ardından daha da gelişmesi ve güçlenmesi için yatırım gerektiğine işaret eden İnci, "Re-Pie Portföy AŞ ile yaptığımız iş birliği söz konusu yatırımı bulmanın özgün bir çözümü oldu. Boğaziçi Üniversitesinin de parçası olduğu bu platform ile girişimcilere hem yatırım hem mentorluk sağlanacak. Büyüyen girişimlerden hem üniversitemiz hem de yatırımcı faydalanacak." ifadelerini kullandı.

Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Genel Müdürü Alim Telci de Türkiye girişim ekosisteminin büyümesinde öncü rol üstlenmek istediklerini, bu doğrultuda girişim sermayesi alanlarında yaptıkları yatırımlarla sermaye piyasaları ile reel sektör arasında bir köprü rolü üstlenmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi AŞ ile Boğaziçi Üniversitesi çatısı altında hayata geçen erken aşamadaki teknoloji tabanlı girişimleri destekleyeceklerini aktaran Telci, Türkiye'de sürdürülebilir bir girişim sermayesi ekosisteminin oluşturulması ve desteklenmesi, bulundukları sektörleri derinden etkileyecek değişimlere imza atan ya da başlı başına yeni bir sektörün oluşmasına öncülük eden girişimlerin hayata geçirilmesi noktasında önemli bir iş birliğine imza attıklarını kaydetti.

Boğaziçi Üniversitesi ve Re-Pie Portföy'den girişim sermayesi ekosistemi için iş birliği
Boğaziçi Üniversitesi ve Re-Pie Portföy'den girişim sermayesi ekosistemi için iş birliği
Boğaziçi Üniversitesi ve Re-Pie Portföy'den girişim sermayesi ekosistemi için iş birliği

Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye, Yatırım, Kamu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boğaziçi Üniversitesi ve Re-Pie Portföy'den girişim sermayesi ekosistemi için iş birliği - Son Dakika


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