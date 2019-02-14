Son Dakika Haberleri: Gitar Kılıfı İçindeki Uyuşturucuyla Kaçış Köprüde Son Buldu

Gitar Kılıfı İçindeki Uyuşturucuyla Kaçış Köprüde Son Buldu

1 saat önce

Osmangazi Köprüsü'nde polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobille ters yönde seyreden 3 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Osmangazi Köprüsü'nde polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobille ters yönde seyreden 3 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Zanlıların kaçarken köprüden attığı gitar kılıfı içine gizlenmiş yaklaşık 3,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente bir araçla uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Kocaeli'den Yalova yönüne seyreden 3 kişinin bulunduğu otomobili durdurarak, kontrol etmek istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan ve Osmangazi Köprüsü'ne girerek kaçmaya başlayan şüpheliler takibe alındı.

Söz konusu aracın sürücüsü E.D. (46), Hersek Gişeleri'nin ekiplerce kapatıldığını fark ederek, ters yönde seyretmeye başladı. Ekipler ise aracı durdurmak için bu kez yola barikat kurdu.

Köprüde süratle ilerleyen otomobili emniyet güçlerinin üzerine süren şüpheliler, iki polis aracına çarpıp bir süre daha ilerledikten sonra durdu.

Araçtan inip koşarken uyuşturucuyu köprüden attı

Otomobili terk eden sürücü E.D. ve R.Ş. (41) ile kadın şüpheli N.C. (26) koşarak kaçmaya devam etti.

E.D, elindeki gitar kılıfı içine gizlenmiş 3 kilo 468 gram sentetik uyuşturucuyu, kaçarken köprüden attı.

R.Ş. ve N.C. köprü üzerinde, bariyerini aşıp 20 metre yükseklikten atlayarak yaralanan sürücü E.D. ise düştüğü yerde yakalandı.

Kovalamacayı termal kameralar kaydetti

Film gibi kovalamaca, Osmangazi Köprüsü'nün termal kameralarınca anbean görüntülendi.

Yaşanan kovalamaca sonrası şüpheliler gözaltına alındı. Köprüden toprak zemine atılan uyuşturucu da ele geçirildi.

Ayakları kırılan E.D. hastaneye kaldırıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden R.Ş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, N.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:00 Kaynak: AA

Kocaeli, Osmangazi Köprüsü, 3. Sayfa
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