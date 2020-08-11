GMİS'in Temmuz ayı gıda araştırması - Son Dakika

Temmuz 2020'de mutfak harcaması bir önceki aya göre yüzde 0.80 oranında geriledi.

Temmuz 2020'de mutfak harcaması bir önceki aya göre yüzde 0.80 oranında geriledi. Mutfaktaki yıllık artış ürün bazında yüzde 34.25 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mutfaktaki yıllık enflasyon ise yüzde 21.22 düzeyinde gerçekleşti. Gıda harcamasında meydana gelen aylık yüzde 0.80'lik düşüş aile bütçesinde bir önceki aya göre yaklaşık 23,16 TL bir rahatlama getirdi.

Yaklaşık 7 ay önce Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede pandemi haline gelen Covid-19 virüsünün (Corona Virüs) ülkemizi de etkisine aldığı mart-nisan-mayıs-haziran ve temmuz dönemini kapsayan 5 aylık dönemde mutfaktaki artış ise yüzde 3.13 düzeyinde oldu.

Genel Maden İşçileri Sendikası'nın her ay yaptığı bir çalışan, bir ev hanımı eş ve 2 çocuktan oluşan çekirdek madenci ailesini kapsayan Gıda Harcaması Araştırmasını oluşturan harcama gruplarında Temmuz 2020'de şu değişimler gözlemlendi. Süt ürünleri grubu; Bu grupta hemen hemen tüm ürünlerde fiyat düşüşleri veya bir önceki aya göre sabit fiyat tespitleri yapıldı. Bu grupta fiyatlar ortalama yüzde 1 civarında geriledi. Et ürünleri grubu; Bu grupta, özellikle kırmızı et ürünlerinde yüzde 3 civarında fiyat düşüşleri tespit edildi. Tüm ürünlerin ortalama fiyatları yüzde 8 civarında geriledi. Yine dar gelirli ailelerin en çok tükettiği ana gıda ürünü olan beyaz et grubunda tavuk eti bir önceki aya göre yüzde 14 civarında geriledi. Hayvansal ürünler grubunda fiyat artışının dikkat çektiği ana ürün ise yumurtada meydana gelen yüzde 14'lük fiyat artışı oldu. Sakatatlar grubunda bir önceki aya göre fiyatlarda yüzde 10 civarında düşüşler tespit edildi. Balık ürünlerinde mevsim sonu olması nedeniyle Temmuz ayında hesaplamaya alınmadı. Bakliyat ve Tahıllar grubu; Bu iki grupta Haziran 2020 ayında önemli fiyat değişimleri tespit edilmedi. Haziran ayında sebze ve meyve grubunda, özellikle mevsim ürünlerinde fiyatlar ürün bazında yüzde 50'lere varan bir fiyat düşüşleri yaşandı. Bu grupta ortalama yüzde 9.62 oranında fiyatlar geriledi. Ürün bazında en fazla fiyatı düşen ürün yüzde 55 düşüş oranı ile taze fasulyede ve yüzde 50 oranı ile sarımsakta gerçekleşti. En yüksek artış yüzde 10 oranı ile maydanoz ve marul da tespit edildi. Meyve Grubunda Haziran ayında mevsim ürünlerinde önemli düşüşler meydana geldi. Bu grupta fiyatlar ortalama yüzde 2.79 oranında geriledi. Yağlar ve yağlı tohumlar grubu, şekerli ürünler, baharatlar ve çaylar, salça ve konserve grubunda haziran ayında önemli bir değişim görülmedi. 2020 Temmuz ayında 4 kişilik bir madenci ailesinin; gıdanın yanı sıra kira, yakacak, giyim, ulaşım, sağlık, eğitim, kültür ve eğlence gibi zorunlu harcamalarını da kapsayan asgari geçim düzeyi, diğer bir deyişle Yoksulluk Sınırı aylık 45.60 TL düşüş ile 6.614,00 TL oldu. - ZONGULDAK