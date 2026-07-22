Goatstarter ve DOA 200\'den fazla projeyi yatırım havuzuna dönüştürüyor

Goatstarter çatısı altındaki DOA topluluğu, 1.300'ü aşkın ücretli katılımcıya ve program süresince geliştirilen 200'den fazla projeye ulaştı. Esad Kılıç ve Burhan Kocabıyık tarafından kurulan hızlandırma programı, mezun girişimlere yatırım yapmak amacıyla oluşturmayı planladığı yeni yatırım kolu için fon turu görüşmelerine de başladı.

Online yürütülen program, Türkiye'de ve Avrupa'da yaşayan Türkçe konuşan kuruculara ürün geliştirme, şirket kurma ve satış süreçlerinde eşlik ediyor. Katılımcılar program boyunca bir iş fikri üzerinde çalışmanın ötesine geçerek ürünün ilk sürümünü hazırlıyor, potansiyel müşterilerle görüşüyor ve gelir üretmeyi deniyor.

Yeni yatırım koluyla birlikte bu süreç, erken aşama finansmanına uzanan bir yapıya dönüştürülecek. Goatstarter, yatırım yapılacak ekipleri dışarıdan gelen başvurular veya kısa süreli sunumlar yerine, program içindeki performansları üzerinden değerlendirmeyi planlıyor.

ERKEN AŞAMA YATIRIMLAR DARALIYOR

Goatstarter'ın bu hazırlığı, Türkiye'de erken aşama yatırım turlarının azaldığı bir döneme denk geliyor. StartupCentrum'un 2026 Yarıyıl Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu'na göre, yılın ilk 6 ayında 101 yatırım turunda toplam 178 milyon dolar yatırım gerçekleşti. Bu turların 28'ini TÜBİTAK BİGG, 73'ünü özel sektör yatırımları oluşturdu. Özel sektör turlarının 12'si kitle fonlama platformları üzerinden tamamlandı.

Raporda, 2026'nın ikinci çeyreğinde 38 özel sektör yatırım turu gerçekleştiği belirtiliyor. Bu turların %66'sı ilk kez yatırım alan girişimlere, %34'ü ise takip yatırımlarına gitti. İlk yatırım turlarının payı yükselirken, toplam işlem sayısının sınırlı kaldığı ve girişimlerin sonraki finansman aşamalarında daha fazla zorlandığı görülüyor.

Yapay zeka girişimleri ise işlem sayısında belirgin bir paya sahip. Rapora göre yılın ilk yarısında yatırım alan girişimlerin %39'unu yapay zeka şirketleri oluşturdu. Bu alanda 27 turda toplam 20,9 milyon dolar yatırım yapıldı. Yapay zeka girişimlerinin işlem sayısındaki ağırlığı artmasına karşın yatırım hacminin büyük ölçekli turlarla desteklenmemesi, pazardaki hareketliliğin ağırlıklı olarak erken aşamada toplandığına işaret ediyor.

SUNUM YERİNE UYGULAMA VERİSİ

Goatstarter'ın yatırım modeli, erken aşamadaki bu seçiciliğe program boyunca üretilen verilerle yanıt vermeyi amaçlıyor. Değerlendirmede kurucunun çalışma disiplini, ürünü geliştirme hızı, müşteri görüşmelerinden elde ettiği geribildirimler ve satış sonuçları kullanılacak.

Goatstarter Kurucu Ortağı Burhan Kocabıyık, modeli şöyle anlatıyor: "Bir kurucuyu değerlendirmenin en sağlıklı yollarından biri, onunla haftalar boyunca birlikte çalışmak ve nasıl ilerlediğini doğrudan görmektir. Yatırım kolumuzda kararı yalnızca sunuma göre vermeyeceğiz. Kurucunun program boyunca geliştirdiği ürüne, çalışma biçimine, müşteriyle kurduğu ilişkiye ve kaydettiği somut ilerlemeye bakacağız."

Programda yazılım geçmişi bulunmayan profesyoneller de yapay zeka destekli araçlarla dijital ürünler geliştiriyor. Ürün doğrulama, fiyatlandırma, müşteri bulma ve satış aşamaları aynı çalışma akışı içinde ilerliyor. Böylece yatırım öncesinde ekibin fikri uygulamaya dönüştürme kapasitesi doğrudan gözlemlenebiliyor.

Goatstarter'ın 200'den fazla projeden oluşan havuzu, yatırım kolunun ilk aday kaynağını oluşturacak. Fon görüşmelerinin tamamlanmasının ardından mezun girişimlere yapılacak ilk yatırımlarda program performansı ve pazardan elde edilen somut sonuçlar belirleyici olacak.