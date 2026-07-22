Goatstarter ve DOA 200'den fazla projeyi yatırım havuzuna dönüştürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Goatstarter ve DOA 200'den fazla projeyi yatırım havuzuna dönüştürüyor

Goatstarter ve DOA 200\'den fazla projeyi yatırım havuzuna dönüştürüyor
22.07.2026 21:44  Güncelleme: 21:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1.300'ü aşkın ücretli katılımcıya ulaşan topluluk, programdan çıkan girişimlere ilk yatırımı yapacak yapı için hazırlık yürütüyor. Modelde kurucuların sunumlarından çok ürün geliştirme, müşteri ilişkileri ve satış sonuçları dikkate alınacak.

Goatstarter çatısı altındaki DOA topluluğu, 1.300'ü aşkın ücretli katılımcıya ve program süresince geliştirilen 200'den fazla projeye ulaştı. Esad Kılıç ve Burhan Kocabıyık tarafından kurulan hızlandırma programı, mezun girişimlere yatırım yapmak amacıyla oluşturmayı planladığı yeni yatırım kolu için fon turu görüşmelerine de başladı.

Online yürütülen program, Türkiye'de ve Avrupa'da yaşayan Türkçe konuşan kuruculara ürün geliştirme, şirket kurma ve satış süreçlerinde eşlik ediyor. Katılımcılar program boyunca bir iş fikri üzerinde çalışmanın ötesine geçerek ürünün ilk sürümünü hazırlıyor, potansiyel müşterilerle görüşüyor ve gelir üretmeyi deniyor.

Yeni yatırım koluyla birlikte bu süreç, erken aşama finansmanına uzanan bir yapıya dönüştürülecek. Goatstarter, yatırım yapılacak ekipleri dışarıdan gelen başvurular veya kısa süreli sunumlar yerine, program içindeki performansları üzerinden değerlendirmeyi planlıyor.

ERKEN AŞAMA YATIRIMLAR DARALIYOR

Goatstarter'ın bu hazırlığı, Türkiye'de erken aşama yatırım turlarının azaldığı bir döneme denk geliyor. StartupCentrum'un 2026 Yarıyıl Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu'na göre, yılın ilk 6 ayında 101 yatırım turunda toplam 178 milyon dolar yatırım gerçekleşti. Bu turların 28'ini TÜBİTAK BİGG, 73'ünü özel sektör yatırımları oluşturdu. Özel sektör turlarının 12'si kitle fonlama platformları üzerinden tamamlandı.

Raporda, 2026'nın ikinci çeyreğinde 38 özel sektör yatırım turu gerçekleştiği belirtiliyor. Bu turların %66'sı ilk kez yatırım alan girişimlere, %34'ü ise takip yatırımlarına gitti. İlk yatırım turlarının payı yükselirken, toplam işlem sayısının sınırlı kaldığı ve girişimlerin sonraki finansman aşamalarında daha fazla zorlandığı görülüyor.

Yapay zeka girişimleri ise işlem sayısında belirgin bir paya sahip. Rapora göre yılın ilk yarısında yatırım alan girişimlerin %39'unu yapay zeka şirketleri oluşturdu. Bu alanda 27 turda toplam 20,9 milyon dolar yatırım yapıldı. Yapay zeka girişimlerinin işlem sayısındaki ağırlığı artmasına karşın yatırım hacminin büyük ölçekli turlarla desteklenmemesi, pazardaki hareketliliğin ağırlıklı olarak erken aşamada toplandığına işaret ediyor.

SUNUM YERİNE UYGULAMA VERİSİ 

Goatstarter'ın yatırım modeli, erken aşamadaki bu seçiciliğe program boyunca üretilen verilerle yanıt vermeyi amaçlıyor. Değerlendirmede kurucunun çalışma disiplini, ürünü geliştirme hızı, müşteri görüşmelerinden elde ettiği geribildirimler ve satış sonuçları kullanılacak.

Goatstarter Kurucu Ortağı Burhan Kocabıyık, modeli şöyle anlatıyor: "Bir kurucuyu değerlendirmenin en sağlıklı yollarından biri, onunla haftalar boyunca birlikte çalışmak ve nasıl ilerlediğini doğrudan görmektir. Yatırım kolumuzda kararı yalnızca sunuma göre vermeyeceğiz. Kurucunun program boyunca geliştirdiği ürüne, çalışma biçimine, müşteriyle kurduğu ilişkiye ve kaydettiği somut ilerlemeye bakacağız."

Programda yazılım geçmişi bulunmayan profesyoneller de yapay zeka destekli araçlarla dijital ürünler geliştiriyor. Ürün doğrulama, fiyatlandırma, müşteri bulma ve satış aşamaları aynı çalışma akışı içinde ilerliyor. Böylece yatırım öncesinde ekibin fikri uygulamaya dönüştürme kapasitesi doğrudan gözlemlenebiliyor.

Goatstarter'ın 200'den fazla projeden oluşan havuzu, yatırım kolunun ilk aday kaynağını oluşturacak. Fon görüşmelerinin tamamlanmasının ardından mezun girişimlere yapılacak ilk yatırımlarda program performansı ve pazardan elde edilen somut sonuçlar belirleyici olacak.

Yapay Zeka, Yapay Zeka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yapay Zeka Goatstarter ve DOA 200'den fazla projeyi yatırım havuzuna dönüştürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yürek burkan manzara: Anne kedi yangında telef olan yavrularını aradı Yürek burkan manzara: Anne kedi yangında telef olan yavrularını aradı
Venezuela’da Hantavirüs Nedeniyle 3 Ölüm Venezuela'da Hantavirüs Nedeniyle 3 Ölüm
Trump, görev süresi yıl sonunda dolan BM Genel Sekreteri Guterres’in yerine Infantino’yu önerdi Trump, görev süresi yıl sonunda dolan BM Genel Sekreteri Guterres'in yerine Infantino'yu önerdi
TBMM’de kritik eşik geçildi Emekli zammı teklifinde kritik gelişme TBMM'de kritik eşik geçildi! Emekli zammı teklifinde kritik gelişme
Trump bu rakamı duyunca savaşa girdiğine bin pişman olacak Trump bu rakamı duyunca savaşa girdiğine bin pişman olacak
ABD İran’ı vurdu Tahran dahil birçok kentte peş peşe patlamalar ABD İran'ı vurdu! Tahran dahil birçok kentte peş peşe patlamalar
Zeydan Karalar’dan Özgür Özel’e soğuk duş: CHP’de kalacağım Zeydan Karalar'dan Özgür Özel'e soğuk duş: CHP'de kalacağım
Özel’in yeni parti açıklaması CHP’yi sarstı 1 saatte 387 bin üye istifa etti Özel'in yeni parti açıklaması CHP'yi sarstı! 1 saatte 387 bin üye istifa etti

22:04
İki eski ezeli rakip buluştu: Casemiro, Messi’nin takımı arkadaşı oldu
İki eski ezeli rakip buluştu: Casemiro, Messi'nin takımı arkadaşı oldu
19:50
Yeni Parti ne zaman kuruluyor Özgür Özel tarih verdi
Yeni Parti ne zaman kuruluyor? Özgür Özel tarih verdi
19:38
CHP Sözcüsü Sarı, Özgür Özel’e demediğini bırakmadı
CHP Sözcüsü Sarı, Özgür Özel'e demediğini bırakmadı
19:20
Hava aniden karardı, İstanbul’u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
Hava aniden karardı, İstanbul'u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
18:40
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter’in savunmaları aynı
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter'in savunmaları aynı
17:26
Muğla’nın Fethiye ilçesinde orman yangını Tahliyeler başladı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını! Tahliyeler başladı
16:12
Eda ve Şahin’in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada
Eda ve Şahin'in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada
14:04
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 22:20:04. #7.12#
SON DAKİKA: Goatstarter ve DOA 200'den fazla projeyi yatırım havuzuna dönüştürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.