Göbeklitepe Sergisi Berlin'de Açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa Müzesi'nden seçilen 89 eser ve 4 replikanın sergileneceği "Toplumun Keşfi: 12 Bin Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepelerde Yaşam" sergisinin Berlin'de açılacağını duyurdu.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, "Berlin'de insanlık tarihinin başladığı yere kapı aralıyoruz. 10 Şubat'ta açılışını yapacağımız 'Toplumun Keşfi: 12 Bin Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepelerde Yaşam' sergisiyle, Şanlıurfa müzemizden seçilen 89 eser ve 4 replikayı dünyayla buluşturacağız, eserlerin 44'ü ilk kez sergilenecek." ifadelerini kullandı.

Serginin 19 Temmuz'a kadar ziyaret edilebileceğini belirten Ersoy, "Isabel Munoz'un Taş Tepeler fotoğrafları da yer alacak. Neolitik Çağ'da insanlığın büyük dönüşümünü, Berlin'in kalbinde anlatacağız. Taş Tepeler'in mirasını, kararlılıkla dünyaya taşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sergi Neolitik Çağ'da insanlığın büyük dönüşümünü anlatacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Berlin Devlet Müzelerine bağlı Vorderasiatisches Museum işbirliğiyle hazırlanan "Toplumun Keşfi: 12 Bin Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepelerde Yaşam" sergisi Museuminsel Berlin'deki James-Simon Galerie'de açılacak.

10 Şubat'ta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirilecek sergide, Göbeklitepe ve Taş Tepeler'in 12 bin yıllık mirası, Avrupa'nın kültür başkentlerinden Berlin'de dünyayla buluşacak.

Avcı-toplayıcı yaşamdan yerleşik hayata ve besin üretimine geçiş sürecini bütün yönleriyle ele alacak sergide, mimari, sanat, heykeltıraşlık, inanç sistemleri ve toplumsal örgütlenmenin doğuşu, Göbeklitepe ve çevresindeki tapınaklar, taş sütunlar, kabartmalar ve figüratif heykeller üzerinden anlatılacak.

Ziyaretçiler, erken dönem toplumsal ritüelleri, ilk dini inanışları ve toplulukların örgütlenme biçimlerini yakından görme imkanı bulacak. Ayrıca, tarımsal üretimin başlamasıyla ortaya çıkan toplumsal ve ekonomik dönüşüm de bütüncül çerçevede sunulacak.

Isabel Munoz'un objektifinden Taş Tepeler

Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Isabel Munoz'un Taş Tepeler'de çektiği fotoğraflar da sergideki yerini alacak.

Yalnızca arkeolojik alanları değil, Neolitik toplulukların yaşam izlerini, insan figürleri, dokular ve ışık aracılığıyla sanatsal bir dille yorumlayan Munoz'un bu fotoğrafları, ziyaretçilere Taş Tepeler'in tarihsel derinliğini çağdaş bir bakışla deneyimleme imkanı sunacak.

Berlin'de ilk kez düzenlenecek sergi, Göbeklitepe ve çevresindeki Taş Tepeler'in kültürel ve bilimsel önemini uluslararası platformda güçlü biçimde tanıtacak. Türkiye'den Berlin'e getirilen bu eşsiz Neolitik eserler, insanlık tarihinin bilinen en eski tapınaklarından biri olan Göbeklitepe'nin önemini bir kez daha gözler önüne serecek.

Daha önce Roma Kolezyumu'nda büyük ilgi gören Göbeklitepe ve Taş Tepeler anlatısı, Berlin ile Avrupa'daki görünürlüğünü daha da artıracak.

"Toplumun Keşfi: 12 Bin Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepelerde Yaşam" sergisi 19 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.