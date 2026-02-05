Göçmen Kaçakçılığına Operasyon: 11 Tutuklama - Son Dakika
Göçmen Kaçakçılığına Operasyon: 11 Tutuklama

05.02.2026 17:44
Kocaeli, Tokat ve Sakarya'da yapılan operasyonlarda 16 şüpheliden 11'i tutuklandı, 39 göçmen sınır dışı edildi.

Düzensiz göçmen hareketliliğine yönelik Kocaeli, Tokat ve Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan 16 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, göçmen kaçakçılığı faaliyetleri yürüten suç örgütlerinin deşifresine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, organizatörler tarafından sınır illerinden Türkiye'ye sokulan düzensiz göçmenlerin güvenli evlerde bekletildikten sonra Ankara, Bolu ve Düzce'ye getirildikleri, buradan başka araçlarla Kocaeli'ye sevk edildikleri tespit edildi.

Ekiplerin 3 ay süren takibi sonucunda Kocaeli, Tokat ve Sakarya'da belirlenen adreslere düzenlenen 10 farklı operasyonda 16 zanlı yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 39 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

Bu arada, aramalarda ele geçirilen sahte pasaport, kimlik belgeleri ve suçta kullanılan 1'i tır olmak üzere 10 araca el konuldu.

Kaynak: AA

Operasyon, Güvenlik, Kocaeli, Sakarya, Güncel, Göçmen, Tokat, Suç

19:12
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı verildi.
19:09
Yonca Evcimik'in Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak
19:03
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "Epstein" yorumu: Bu bir insanlık meselesi
18:55
Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı
17:21
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı ABD'ye çağrısı ise skandal
17:14
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
