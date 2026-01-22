Göçmen Kaçakçılığına Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçe karşı yapılan denetimlerde 19 göçmen kaçakçısının ve 478 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda; Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında 81 ilde denetimler gerçekleştirildi. 27 bin 697 personel 8 bin 702 ekip ile 5 bin 531 noktada; 7 bin 482 umuma açık yer, 422 terminal ve diğer yerler olmak üzere toplam 14 bin 261 yer kontrol edildi. Denetimler sonucu 19 göçmen kaçakçısı yakalandı. Ayrıca 372 bin 409 bin kişinin kimlik kontrolü yapıldı ve 478 düzensiz göçmen yakalandı. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda göç yönetiminde dünyaya örnek bir politika izlendiğini vurgulayarak, "Göç Yönetimini insan hakları, hukuk ve medeniyet değerlerimize uygun şekilde; kamu düzeni ve güvenliğini önceleyen bir anlayışla ele alıyoruz. Göç yönetiminin düzenli göç yönetimi; düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele; entegre sınır yönetimi; uluslararası koruma; gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş dahil olmak üzere tüm başlıklarında dünyaya örnek bir politika izliyoruz. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz, kamu düzeni ve güvenliğimizden taviz vermeden, kararlılıkla sürmektedir. Stratejik bir anlayışla yürüttüğümüz düzensiz göçle mücadele çalışmaları sonucunda ülkemiz, düzensiz göçe hedef olmaktan ve transit göç rotası olmaktan çıkmıştır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA